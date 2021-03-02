Мунтян: почему политики в Молдове годами не слышат свой народ

Веками страна жила под господарями, императорами и генсеками: насколько готова Молдова к парламентаризму и демократии либо она нуждается в сильном лидере? Ответ дал политолог-международник.

Экспертиза Мунтян: почему политики в Молдове годами не слышат свой народ

Нынешний кризис в молдавской власти эксперты называют практически беспрецедентным, когда глава государства не спешит выполнять требования, указанные в Конституции, и любым путем пытается спровоцировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

Между тем веками молдавский народ жил при авторитарных лидерах, а парламентаризм в его нынешней форме существует лишь неполных 30 лет. Нужна ли молдаванам железная воля "отца нации" либо это политический атавизм, который навсегда ушел из республики? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, международный эксперт по борьбе с коррупцией Андрей Мунтян.

"Форму государственного устройства, естественно, выбирают люди, живущие на этой территории, в силу своего исторического и культурного наследия. Если заглянуть в прошлое, мы увидим, что величие любой нации и страны всегда формировалось на фоне действий сильного лидера, использовавшего в управлении государством авторитарный стиль руководства", – сказал собеседник.

По словам эксперта, сильные лидеры и их политика были актуальны и до нашей эры, и в современности, хотя теперь стиль их руководства носит оттенок "недемократичности", которую постоянно критикуют на Западе, априори не желая видеть в постсоветских странах крепкие и успешные государственные образования.

"Для того чтобы навести порядок в Молдове, нужно понять, как структурно формировался хаос. Просто сказать о том, что все воруют, недостаточно. Люди должны выходить на прямой контакт с политиками и воспринимать любого, кто обличен властью, как наемного рабочего, которого трудоустроил народ", – подчеркнул специалист.

Политики обязаны помнить об ответственности перед "работодателем" – даже перед одним процентом от общей численности народа, уверен Мунтян. Он добавил, что для идеальной картины они должны отчитаться перед 99 процентами. Пока этого осознания на уровне политического класса не произойдет, а народ так и продолжит свыкаться с "волей начальника", изменений к лучшему ждать не стоит.

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