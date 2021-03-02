Рошка: нужен ли Молдове сильный лидер, а не политики-однодневки

Ряд социологических опросов последних нескольких лет показывает, что народ симпатизирует лидерам, которые у них ассоциируются с сильной властью. Нужен ли Молдове такой политик - эксперт дал ответ.

Экспертиза Рошка: нужен ли Молдове сильный лидер, а не политики-однодневки

Исследования, которые проводились социологами в молдавском обществе последние десять лет, показывают, что среди сильных политиков граждане Молдовы выделяют Штефана чел Маре, Владимира Путина или Александра Лукашенко.

Но с 2000 года страна по форме правления является парламентской, хотя некоторые аналитики утверждают, что народ и Молдова к парламентаризму в его чистом виде не готовы до сих пор.

Так где же "золотая середина" в этой ситуации и нужен ли гражданам жесткий государственный кулак? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал публицист, экс-вице-спикер парламента, экс-премьер Юрий Рошка.

"Молдова только с виду выглядит как парламентская республика, но все равно должен быть кто-то главным. Или президент, или премьер должен олицетворять власть, но быть совестью и визитной карточкой всего народа. Естественно, что он не должен решать за суды или законодательную власть, но он должен обладать политической волей и профессиональными навыками", - сказал Рошка. © Sputnik / Osmatesco Воронин: объясню, почему Молдова в состоянии государственного коллапса

По мнению собеседника, самым успешным главой государства в этом смысле был третий президент республики Владимир Воронин, который, по утверждению Рошки, приходил на свое рабочее место в 7 часов утра и уходил в 21 час.

"Он читал сотни страниц документов в течение дня лично, среди них были и доклады Нацбанка, и отчеты Минфина, и доклады о ситуации в аграрной отрасли", - напомнил Рошка.

Экс-вице-премьер уточнил, что лидером нации является не тот человек, который пытается подмять под себя власть, а тот, который может говорить авторитетно, так, чтобы к нему прислушивались и политические оппоненты, и большинство граждан, даже если многие за него и не голосовали.

"Воронин обладал такой харизмой, его слушали подчиненные. Ведь в ситуации, когда нет уважения к президенту или премьер-министру, если чиновники работают в команде, но они недисциплинированны, порядка не будет", - заявил собеседник.

Резюмируя мысль, Рошка напомнил, что Воронин не был совершенным человеком, когда исполнял президентский мандат, у него были и ошибки. Однако экс-премьер назвал третьего президента "удачным примером" в консолидации всех сил, которые тогда могли работать на благо государства.

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