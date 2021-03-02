Игнат: известно, почему молдавские аграрии постоянно несут убытки

Эксперт настаивает: молдавские аграрии работают по старинке, используя неправильные методы обработки земли, не страхуя свои угодья и действуя на авось.

Экспертиза Игнат: известно, почему молдавские аграрии постоянно несут убытки

Засуха, заставшая врасплох молдавских сельхозпроизводителей в минувшем году, была самой тяжелой с 1947 года, когда из-за неурожая и непогоды в республике царил настоящий голод. В наши дни до этого не дошло, но, по мнению специалистов, аграрии отчасти сами виноваты в том, что понесли такой урон из-за капризов природы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, специалист в области сельского хозяйства Анатолий Игнат.

"Менталитет значительной части молдавских сельхозпроизводителей является колхозным, устаревшим. Первая ошибка – это их отказ от страхования сельхозугодий. Они делали это массово, когда страхование стоило копейки и было обязательным. Сейчас их никто не принуждает это делать", – сказал Игнат.

По утверждению собеседника, большинство фермеров понадеялись в сезоне 2020-го аграрного года лишь на милость природы, не имея ни одного запасного плана, в случае если погодные условия окажутся неблагоприятными. И попали в капкан.

"Сейчас, после того как аграрии попали в неприятную и убыточную ситуацию, они вышли к правительству с требованиями о выплате субсидий и списании долгов. Почему же тогда представители других сфер бизнеса, которые также берут займы в банках, не могут потребовать того же?" – задался вопросом эксперт, рассуждая о равных условиях предпринимательской деятельности в стране для всех граждан.

По мнению Игната, молдавские аграрии выбрали нечестную тактику игры, фактически напрямую шантажируя государство, угрожая протестами и тракторными забастовками. В таких условиях любой налогоплательщик в Молдове может возмутиться и задать вопрос: почему он должен покрывать за свой счет прихоти тех, кто понес убытки из-за собственной безответственности?

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