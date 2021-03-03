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Валентин Крылов.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Крылов: Санду показывает очень опасную для всех модель поведения

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210303/33838233/sandu-pokazyvaet-ochen-opasnuyu-model-povedeniya.html

Ветеран молдавской политики проанализировал, к чему в перспективе могут привести действия президента республики, которая пытается обойти конституционные предписания и любым способом спровоцировать проведение досрочных выборов в парламент.

Экспертиза
Крылов: Санду показывает очень опасную для всех модель поведения

Президент Майя Санду должна выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну до 9 марта, заявил на брифинге в понедельник председатель ПСРМ Игорь Додон.

Партия социалистов Республики Молдова, архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Социалисты призвали Санду подписать указ о выдвижении Дурлештяну до 9 марта

По его словам, такое требование социалисты решили выдвинуть после заседания Республиканского совета партии. Как считает экс-президент страны, нельзя ждать до 23 марта. Он добавил, что, если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступить более решительно.

Додон уточнил, что президент должна учитывать мнение большинства законодательного форума, которое было сформировано легально. 

Однако Санду неоднократно заявляла, что выступает за досрочные выборы, несмотря на волю парламентского большинства и решение Конституционного суда. К чему приведет молдавское общество такая линия поведения президента? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

"В Молдове существует правовой нигилизм. Одним из следствий непродуманных, безответственных действий политиков страны является именно этот фактор. Такой вид нигилизма показывает очень плохой пример всем остальным. Если можно демонстрировать этот нигилизм на уровне высших должностных лиц, то и простой гражданин может прибегнуть к такой практике", – сказал эксперт.

По словам собеседника, модель отстраненности от правовых рамок и законов простые жители страны могут применять в самый неподходящий момент. То есть, по словам Крылова, рядовой житель Молдовы может, руководствуясь примером Майи Санду, игнорировать решения местных органов власти, не подчиняться требованиям полиции и так далее. А аргумент при таком поведении будет прост: почему президенту можно, а мне нельзя?

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
В парламенте Молдовы создано большинство для выдвижения Дурлештяну в премьеры

"Тенденция, основанная на отрицании законов, демонстрируется сегодня, к сожалению, прежде всего главой государства", – отметил аналитик.

Крылов назвал действия Санду "недопустимыми" и не исключил, что в сложившейся ситуации парламент может отстранить Майю Санду от должности в случае ее неподчинения законным требованиям.

Конституционный суд Молдовы постановил признать несоответствующим Основному закону указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Теги:
общество, модель, поведение, Майя Санду


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