Киркэ: в Молдове появится правительство -"камикадзе"

Экономический аналитик охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в национальном хозяйстве страны, и объяснил, почему министерская работа в таких условиях станет чуть ли не "расстрельной".

Экспертиза Киркэ: в Молдове появится правительство-"камикадзе"

Экономическая ситуация в Молдове представляет на данный момент системный кризис, инвестиции в страну фактически не приходят, равно как и финансовая помощь от международных партнеров республики по развитию, а чиновникам из правительства справляться с последствиями глубокого застоя в национальном хозяйстве страны будет крайне трудно, даже если парламент утвердит новый состав кабмина. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

"Новый кабмин станет предметом выражения всеобщего народного неудовольствия. У нас присутствует глубокая депрессия не только в экономике, но и в обществе. В такой ситуации все люди будут связывать личные и государственные трудности напрямую с новым правительством. В нем будут, говоря иносказательно, работать "министры для битья", - отметил собеседник. © Sputnik "Утро на Sputnik'e": Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов

По словам эксперта, новый состав кабинета министров, который будет значительно ограничен и в финансах, и в возможностях, просто не сможет проводить серьезные, фундаментальные реформы, которые могли бы положительно повлиять на состояние национального хозяйства Молдовы. А поэтому правительство будет заниматься в основном поиском источников текущего финансирования.

Киркэ добавил: новое правительство страны будет нелюбимо населением, станет неким кабмином -"камикадзе". Даже стремясь заниматься решением серьезных проблем, в глазах граждан его деятельность будет выглядеть негативно. А министры, по словам Киркэ, в таких условиях будут заниматься неблагодарной работой в прямом смысле этого слова.

Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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