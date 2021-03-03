Паскару: почему в Молдове не запретили унионизм

Депутат парламента рассказал, почему такая опасная для государственности Молдовы идеология, как унионизм, до сих пор не под запретом, а люди, выступающие за ликвидацию республики, не несут уголовного наказания.

Экспертиза Паскару: почему в Молдове не запретили унионизм

В свою бытность президентом нынешний глава Партии социалистов Игорь Додон заявлял о необходимости запрета организаций, работающих на подрыв государственности через призывы к присоединению Молдовы к Румынии, но слова не стали делом, а унионисты по-прежнему свободно оглашают свои идеологические воззрения.

Почему эта идеология в Молдове не была запрещена? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат-социалист Николай Паскару.

"Видимо, это произошло потому, что наши парламентарии решили подчиняться европейским нормам свободы слова и выражения мнения. Но через запрет вряд ли возможно было уничтожить феномен унионизма. В этом случае должны работать молдавские спецслужбы, делая все возможное, чтобы деятельность подобных организаций прекратилась", – отметил собеседник.

По мнению парламентария, определенные успехи в ликвидации этой идеологии в Молдове были достигнуты ранее. В частности, прекратились масштабные унионистские марши, а само это движение в значительной степени ослабло и потеряло свою основу.

"Если проанализировать политику, проводимую экс-президентом страны Игорем Додоном, он всегда поддерживал инициативы по укреплению государственности Молдовы, по поддержке семьи как основополагающего социального института, были сняты исторические фильмы, рассказывающие о становлении страны, о ее развитии в различные периоды" – подчеркнул собеседник.

Как добавил депутат, на данный момент некоторые политики правого толка вновь заняли позиции по ослаблению государственных институтов. А действия президента Майи Санду собеседник и вовсе назвал "нелогичными", аргументировав свою позицию тем, что они подрывают основы молдавской государственности.

По мнению эксперта, сегодня основной упор необходимо сделать на воспитании молодежи и подрастающих поколений в духе молдавского патриотизма, уважения к истории своей страны, ее победам в прошлом и надежде на триумфы в будущем.

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