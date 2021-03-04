Мэрджиняну: почему в Молдове политики влияют на суды

На протяжении последнего десятилетия в республике безуспешно пытаются реформировать отрасль юстиции, но все усилия оказываются тщетными: эксперт объяснил, почему.

Экспертиза Мэрджиняну: почему в Молдове политики влияют на суды

Многие из наших сограждан, которые сталкивались с судопроизводством и участвовал в каких-то процессах, утверждают, что деятельность системы юстиции в Молдове является не совсем прозрачной, а коррупция в значительной степени воздействует на "слепоту" отечественной Фемиды.

Реформа правосудия, которая была с такой помпой провозглашена "проевропейскими" властями Молдовы несколькими годами ранее, так и осталась благим намерением политиков, на практике – все иначе, утверждают правоведы.

Почему в стране никак не удается реформировать систему юстиции? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал профессор, университетский преподаватель, известный адвокат Юрий Мэрджиняну.

"Для того, чтобы юстиция в республике стала настоящей, должно пройти очень много времени. Мы как независимое государство совсем недолго существуем. И каждая политическая партия, которая была у власти, всегда старалась через суды проталкивать свои интересы, своих людей, влиять на решения судебных инстанций", – заявил собеседник.

По словам специалиста, проблема молдавской юстиции состоит не только в этом. После распада СССР и образования национальной системы судопроизводства, отечественной юстиции не у кого было учиться, как быстро внедрять правильные модели, которые обеспечили бы ее планомерное развитие и прозрачную, неподкупную деятельность.

"Для реформирования отрасли ей нужны правильные политические импульсы, которые позволят работать во благо закона и каждого гражданина страны. У нас же с 1991 года, после становления независимости страны, мы только учились демократии, каждый пытался создать систему юстиции так, как он это видел", – добавил эксперт.

Мэрджиняну напомнил, что из-за неудачных преобразований в стране люди начали считать само слово "реформа" ругательным. По утверждению собеседника, нынешние проблемы в молдавской юстиции существуют и потому, что политики пытались ее менять фрагментарно, без наличия системного подхода, стратегии.

В качестве положительного примера эксперт привел российскую юридическую систему, где положения Уголовного кодекса страны прорабатывались правоведами в течение 10 лет. У нас же, по словам Мэрджиняну, закон принимают, через месяц-два его меняют, а через год переписывают, что позволяет его трактовать двояко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova