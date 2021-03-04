Лаврик: у кого находятся ключи от решения приднестровского конфликта

Почти три десятилетия прошло с момента завершения конфликта на Днестре, а путей его политического решения пока не видно, хотя на уровне межчеловеческих отношений его уже де-факто не существует.

Экспертиза Лаврик: у кого находятся ключи от решения приднестровского конфликта

С момента начала кровопролитного конфликта на Днестре прошло 29 лет. За это время раны у народа, живущего на обоих берегах, что называется, затянулись. Люди вновь общаются как до того трагического события, у многих есть родственники в приднестровском регионе, многие уроженцы левобережья учатся, работают и живут в Кишиневе и в других городах Молдовы.

Но говорить о политическом решении этого вопроса пока не приходится. Переговоры по сближению Кишинева и Тирасполя как будто застряли на мертвой точке, частично этому способствовала пандемия, но списывать все на опасность распространения коронавируса нового типа также не стоит.

Что необходимо сделать, чтобы продвинуться в решении Приднестровского конфликта? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, специалист по вопросам региональной безопасности Аурелиан Лаврик.

По словам эксперта, ни в коем случае в решение этого вопроса не должны вмешиваться представители военно-политических блоков, прежде всего НАТО и ОДКБ, переговоры должны вестись лишь с официальными лицами, политиками влиятельных государств, присутствующих в регионе со своими интересами.

"Поскольку сейчас наблюдается ухудшение отношений между Западом и Россией, ЕС и США ввели новые санкции, в таких условиях говорить о некой благоприятной обстановке, при которой эти геополитические игроки и их дипломатические представители смогли бы внести вклад в переговоры по Приднестровью, не приходится, поскольку отсутствует диалог между ними", - резюмировал Лаврик.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт в Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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