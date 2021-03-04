Жук: кого из политиков в Молдове надо люстрировать

В республике не раз звучали инициативы о необходимости очистки политической системы от людей, запятнавших свою честь участием в коррупционных схемах, но по сей день этот вопрос не решен.

Экспертиза Жук: кого из политиков в Молдове надо люстрировать

В дословном переводе с латыни люстрация означает "очищение посредством жертвоприношений".

Современная же политика предполагает в рамках люстрации запрет функционерам высокого ранга в течение определенного срока занимать должности в государственном аппарате, а также избираться в правительственные органы.

В идеале звучит красиво, в молдавской политической практике – не очень, поскольку все инициативы о необходимости люстрации многих молдавских политиков разбивались в парламенте о многочисленные и жаркие дискуссии. Почему произошло именно так?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"О необходимости принятия закона о люстрации в Республике Молдова говорят на протяжении трех десятилетий. Лучше было бы это сделать сразу после провозглашения независимости, запретить тем, кто сотрудничал с предыдущим режимом и дискредитировал себя, занимать государственные должности", - отметил собеседник.

По словам эксперта, недавнюю инициативу представителей Партии социалистов о необходимости люстрации некоторых политиков можно рассматривать сразу в двух плоскостях. Во-первых, 8 июня 2019 года парламент Молдовы принял декларацию, в которой говорилось о том, что страна была захвачена олигархами. Во-вторых, государственные институты в стране всегда распределяются по партийному критерию, во многих из них давно засели чиновники, о честности которых вряд ли приходится говорить.

"Инициатива о люстрации может иметь и искаженный характер, когда на место бывших руководителей страны пришли новые, но также назначаемые по критерию партийной принадлежности. Политическая ангажированность руководителей госучреждений в Молдове приводит к тому, что они функционируют на достаточно низком уровне", – добавил эксперт.

По мнению Жука, нынешнее неформальное парламентское большинство может принять закон о частичной люстрации в республике, но необходимо учитывать, какие периоды попадут под политическую "чистку" – только с 2016 по 2019-й, либо временной диапазон окажется более широким и начнется с 2001 года, когда руководство страной находилось в руках Партии коммунистов.

Политолог добавил: следует учесть и период управления Молдовой Демократической партией, поэтому люстрационные рамки должны быть значительно расширены и не сосредоточены лишь на трех годах.

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