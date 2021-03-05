Михэеш: новый локдаун из-за COVID-19 очень опасен для Молдовы и ее граждан

Политический аналитик оценил последствия, к которым приведет народ республики и ее экономику новое чрезвычайное положение, о возможности введения которого заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой.

Экспертиза Михэеш: новый локдаун из-за коронавируса опасен для Молдовы и ее граждан

Вечером в четверг стало известно, что в Молдове зарегистрирован абсолютный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа за сутки - ровно 1800 случаев. Показатели предыдущих дней также не радовали и свидетельствовали, что эпидемиологическая ситуация в стране выходит из-под контроля.

В интервью одному из телеканалов и.о. главы молдавского Кабмина Аурелиу Чокой не исключил, что новое чрезвычайное положение в стране может быть введено, но для этого необходимо слаженное решение всех ветвей власти. Между тем, по словам экономических экспертов, положение дел в национальном хозяйстве страны можно охарактеризовать одним словосочетанием – "системный кризис". Если же ввести новые тотальные ограничения, экономика может не выдержать такого испытания на прочность.

Чем руководствовался Чокой, выступая с таким смелым заявлением о новом "локдауне"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.

"Мягко говоря, меня удивило интервью и.о. премьера. У меня сложилось впечатление, что человек не владеет ситуацией. Надо понимать, что это - бывший министр иностранных дел с гуманитарным образованием, на которого сейчас легла тяжелая "ноша". Я был шокирован его заявлением, так как введение локдауна представляет опасность для молдавского общества", – заявил эксперт.

По словам собеседника, новые ограничения в рамках провозглашение чрезвычайного положения по всей стране в связи с опасностью распространения COVID-19 в первую очередь сильно ударят по малоимущим слоям населения. Сейчас, как утверждает Михэеш, немало тех, кто старается отдать кредиты, взятые на "проедание" в прошлом году, когда ограничения также носили тотальный характер. А многие люди и вовсе остались безработными и сейчас с трудом сводят концы с концами.

"Ситуация сложилась критическая, локдаун не поможет, нужны другие меры. Я ожидал, что и.о. премьера будет говорить о вакцинации. Все эксперты говорят, что при 70-процентной иммунизации населения эпидемия отступает. А людей просто напугали локдауном. Это – безответственные заявления, надеюсь парламент и президентура отнесутся критически к его высказываниям", – добавил аналитик.

По мнению Михэеша, опасность высказываний Чокоя состоит в том, что нынешнее ситуативное парламентское большинство через введение локдауна пытается отсрочить досрочные парламентские выборы.

Эксперт уверен: сейчас в Молдове надо не вводить тотальные ограничения, а заниматься вопросами массовых поставок вакцин в страну и препаратов для лечения коронавируса.

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