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Елена Ковалева.
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Ковалева: почему идет травля детей в молдавских школах

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210305/33868269/pochemu-idet-travlya-detey-v-moldavskikh-shkolakh.html

В последние несколько лет молдавские подростки все чаще пускают в ход кулаки и расправляются со сверстниками, устраивая им настоящую травлю и выкладывая видеоролики с расправами в соцсети. Обозреватель студии Sputnik Молдова выяснял, почему это происходит.

Экспертиза
Ковалева: почему идет травля детей в молдавских школах

Наиболее шокирующим случаем буллинга, который потряс и педагогическое сообщество, и родителей школьников, и самих учащихся, стала расправа группы девушек-подростков над своей сверстницей. Инцидент, случившийся в одном из лицеев Кишинева, вызвал широкий общественный резонанс и наглядно продемонстрировал, насколько жестокими могут быть молдавские подростки.

Почему расправы с видеосъемками происходящего стали так популярны среди несовершеннолетних? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.

"Буллинг - феномен, который появился и в Молдове. Сейчас и политическая, и экономическая ситуация в республике усложняется. И отношения, которые есть в обществе, являются довольно жесткими. Дети впитывают эту модель поведения и в социуме, и в семьях, где также бывают случаи бытового насилия", - сказала собеседница.
Насилие
© CC0 / Pixabay / rubberduck1951
Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе

По словам специалиста, многие родители в республике не обладают достаточным уровнем образования, достаточной культурой для того, чтобы воспитывать своих детей подобающе, а значительную роль в формировании поведения подростка может играть улица с ее жестокими правилами. 

"Простой негативизм может быть отправной точкой, чтобы сформировать в разуме подростка идею отторжения от людей, вызвать агрессию к окружающим. Такая позиция и приводит подростков к насилию и расправам над сверстниками, к их травле", - добавила психолог.

Эксперт добавила: агрессивное отношение в современном молдавском обществе вызвано капиталистическими требованиями жизни, когда человек на другого смотрит волком и не является, как раньше "другом, товарищем и братом". Основная черта, которую сформировал дикий молдавский капитализм в обществе - это равнодушие, а те подростки, которые снимают видеоролики с избиениями сверстников и пересматривают их, - яркий тому пример.

Ковалева уверена: для того, чтобы постепенно искоренять из школьной жизни такое явление, как буллинг, необходима слаженная работа и педагогов, и специалистов-психологов, и чиновников из Минобразования, и представителей масс-медиа.

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Теги:
причины, побои, подростки, травля


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