Мокану: почему граждане Молдовы перестали доверять друг другу

Молдавский социолог объяснил, по каким причинам население страны становится все более разобщенным, а надеются люди лишь на себя.

Экспертиза Мокану: почему граждане Молдовы перестали доверять друг другу

В течение почти трех десятилетий молдавское общество разделено на две примерно равные геополитические баррикады. Одни выступают за сближение республики с Россией и странами Евразийского экономического союза, другие - за то, чтобы Молдова более сближалась с ЕС и Западом. Отечественные политики ловко научились использовать эти внешнеполитические предпочтения граждан в своих личных, корыстных, узкопартийных интересах.

Но не только эти факторы способствовали разделению молдавского общества и размежеванию людей, потере доверия между членами социума. Почему это произошло? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Мы постоянно наблюдаем за феноменом социальной сплоченности молдавского народа, солидарности среди людей, следим, как граждане помогают друг другу. Есть серьезные изменения. Если раньше люди предпочитали не ссориться с соседями, зная, что при каком-то происшествии они придут на помощь, сейчас они - на десятом месте, к кому готов обратиться гражданин РМ, попавший в беду", - сказал эксперт.

По словам собеседника, сегодня граждане Молдовы стали все большими индивидуалистами и надеются прежде всего на себя и самых близких им людей. Отчасти этому способствовали преобразования, которые произошли в республике в 90-х годах прошлого столетия, в эпоху "дикого капитализма". Мокану уверяет, что и пандемия коронавируса нового типа внесла свою негативную лепту в разобщение граждан в нашей стране.

"Люди начали просто бояться друг друга. Социальные отношения так обострились, а люди обозлились на общество, потому что стали более бедными", - отметил социолог.

Недоверие в молдавском обществе, по словам Мокану, дошло до того, что граждане предпочитают лучше взять кредит в банке под большой процент, чем одалживать необходимые суммы у друзей или знакомых.

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