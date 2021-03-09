Мокану: почему граждане Молдовы перестали доверять друг другу

В течение почти трех десятилетий молдавское общество разделено на две примерно равные геополитические баррикады. Одни выступают за сближение республики с Россией и странами Евразийского экономического союза, другие - за то, чтобы Молдова более сближалась с ЕС и Западом. Отечественные политики ловко научились использовать эти внешнеполитические предпочтения граждан в своих личных, корыстных, узкопартийных интересах.
Но не только эти факторы способствовали разделению молдавского общества и размежеванию людей, потере доверия между членами социума. Почему это произошло? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Мы постоянно наблюдаем за феноменом социальной сплоченности молдавского народа, солидарности среди людей, следим, как граждане помогают друг другу. Есть серьезные изменения. Если раньше люди предпочитали не ссориться с соседями, зная, что при каком-то происшествии они придут на помощь, сейчас они - на десятом месте, к кому готов обратиться гражданин РМ, попавший в беду", - сказал эксперт.
"Люди начали просто бояться друг друга. Социальные отношения так обострились, а люди обозлились на общество, потому что стали более бедными", - отметил социолог.
Недоверие в молдавском обществе, по словам Мокану, дошло до того, что граждане предпочитают лучше взять кредит в банке под большой процент, чем одалживать необходимые суммы у друзей или знакомых.
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