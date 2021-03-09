Киркэ: граждане Молдовы должны быть готовы к очень негативным изменениям

Экономический аналитик озвучил основные проблемы, с которыми столкнутся граждане республики, а также рассказал, как кризис, связанный с пандемией коронавируса, отразится на положении дел в национальной экономике страны.

Экспертиза Киркэ: граждане Молдовы должны быть готовы к очень негативным изменениям

Ожидать позитивных перемен в национальной экономике в течение 2021 года не придется, поскольку на фоне затянувшегося политического кризиса, отсутствия финансовой помощи от партнеров страны по развитию и сокращения переводов от молдавских трудовых мигрантов из-за рубежа успехов не предвидится. Усугубляет удручающую картину дефицит бюджета республики, который на данный момент составляет порядка 14 миллиардов леев. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

"Мы пока не видим серьезного привлечения средств из Международного валютного фонда или каких-либо других источников. В таких условиях сохранение экономического потенциала и удержание его на существующем уровне становится вряд ли возможным", - сказал собеседник.

По словам эксперта, экономический кризис в стране будет усугубляться зеркально, так же как и затянувшийся политический. А единственная помощь, на которую может рассчитывать Молдова и ее население в последующие месяцы, связана с сотрудничеством государства со Всемирной организацией здравоохранения, в ведении которой находится исполнение подписанных двусторонних протоколов по бесплатному предоставлению вакцин.

Киркэ уверен: справляться со множеством экономических проблем нынешнему "временному" правительству просто не удастся по причине отсутствия у него реальных властных полномочий, оно отправлено в отставку и заботится лишь о поддержании общего порядка в стране.

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