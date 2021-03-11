Цэрану: есть два пути разрешения политического кризиса в Молдове

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, чем закончится противостояние президента и парламента в стране.

Экспертиза Цэрану: есть два пути разрешения политического кризиса в Молдове

Путей решения политического кризиса в Молдове немного – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Анатолий Цэрану.

"Существует всего лишь два пути выхода из ситуации нынешнего политического кризиса. Один из них связан с задействованием механизмов прямой демократии, когда президент может напрямую обратиться к народу. Парламентское большинство не намерено идти на референдум, но есть еще механизм уличных протестов. Сейчас пандемический кризис и протестная активность проблематична", - сказал политолог.

Но исключать массовые уличные протесты все равно нельзя.

"Если ситуация станет совершенно неуправляемой, очевидно, что улице придется сказать свое веское слово в разрешении этого кризиса", - отметил Цэрану.

Есть и мирный путь решения проблемы, уверен эксперт.

"Но есть другой путь – путь политического компромисса. Президент может прийти в парламент и предложить заключить политическое соглашение, в соответствии с которым будет утверждено правительство технократов, без партийного представительства, которое возьмет на себя управление страной в течение 7-8 месяцев. До досрочных парламентских выборов. Парламент при этом обязуется проголосовать за пакет антикризисных законов", - сказал собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova