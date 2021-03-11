Колацки: что ждет Молдову 23 марта

Как будут развиваться события в молдавской политике на фоне продолжающегося противостояния президента и парламента – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала политолог Анжела Колацки.
"Приближается 23 марта – пресловутые три месяца после отставки правительства Кику. Правительство не сформировано. Конституционным судом были приняты определенные решения, однако думаю, рано или поздно мы придем к внеочередным парламентским выборам", - сказала Колацки.
Разрешение ситуации в стране ожидается уже через две недели.
"23 или 24 марта президент должна направить запрос в Конституционный суд, потому что констатировать отсутствие или наличие условий для роспуска парламента – это обязанность Конституционного суда", - отметила эксперт.
Только после вердикта этого органа президент может определиться с датой парламентских выборов.
"После решения Конституционного суда президент обязана подписать указ о роспуске парламента, и в этом же указе должна быть установлена дата внеочередных парламентских выборов", - объяснила политолог.
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