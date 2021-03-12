11:21 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Виктор Киронда
© Sputnik / Mihai Caraus

Киронда: что ждет общественный транспорт в Кишиневе

Экспертиза
Получить короткую ссылку
18110
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0f/32045373.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210312/33951544/chto-zhdet-obschestvennyy-transport-v-kishineve.html

Вице-примар Кишинева рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о грядущих преобразованиях в молдавской столице.

Экспертиза
Киронда: что ждет общественный транспорт в Кишиневе

В столице число единиц общественного транспорта будет расти – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

Общественный транспорт.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Еще один маршрут кишиневского троллейбуса продлили до пригорода

"Мы уже год работаем над повышением качества услуг городского транспорта. Это в первую очередь комплектация троллейбусных и автобусных парков – это самая большая проблема. В прошлом году мы закупили 40 новых троллейбусов, а в этом году планируем закупить еще как минимум 20. Также мы начали процесс тендера на закупку 100 автобусов. Результат тендера будет известен в мае", – сказал Киронда.

Пригороды страдают от транспортных проблем больше Кишинева, отмечает вице-примар.

"Самой большой проблемой общественный транспорт является для жителей пригородов. И это несмотря на то, что количество единиц транспорта растет. Мы ориентируем свои ресурсы и действия на то, чтобы комплексно улучшить эти услуги", – отметил собеседник.

Серьезной проблемой является также невозможность соблюдения графика движения общественного транспорта. По словам Киронды, эта проблема также решаема.

"Выделенные полосы – тоже один из приоритетов в работе. Мы разрабатываем сейчас проект их развития. Пилотный проект на улице Пушкина очень хорошо себя показал. Общественный транспорт благодаря этому стал лучше ездить по графику", – объяснил вице-примар.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами
В Кишиневе начаты испытания системы электронной оплаты в транспорте


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Гаспарян предсказал реакцию Санду
Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться