Киронда: что ждет общественный транспорт в Кишиневе

Экспертиза Киронда: что ждет общественный транспорт в Кишиневе

В столице число единиц общественного транспорта будет расти – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

"Мы уже год работаем над повышением качества услуг городского транспорта. Это в первую очередь комплектация троллейбусных и автобусных парков – это самая большая проблема. В прошлом году мы закупили 40 новых троллейбусов, а в этом году планируем закупить еще как минимум 20. Также мы начали процесс тендера на закупку 100 автобусов. Результат тендера будет известен в мае", – сказал Киронда.

Пригороды страдают от транспортных проблем больше Кишинева, отмечает вице-примар.

"Самой большой проблемой общественный транспорт является для жителей пригородов. И это несмотря на то, что количество единиц транспорта растет. Мы ориентируем свои ресурсы и действия на то, чтобы комплексно улучшить эти услуги", – отметил собеседник.

Серьезной проблемой является также невозможность соблюдения графика движения общественного транспорта. По словам Киронды, эта проблема также решаема.

"Выделенные полосы – тоже один из приоритетов в работе. Мы разрабатываем сейчас проект их развития. Пилотный проект на улице Пушкина очень хорошо себя показал. Общественный транспорт благодаря этому стал лучше ездить по графику", – объяснил вице-примар.

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