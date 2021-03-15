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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: Майю Санду могут отстранить от власти

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о некоторых тонкостях законодательства.

Экспертиза
Кузнецов: Майю Санду могут отстранить от власти

В затянувшемся конфликте президента и парламента политический аналитик Александр Кузнецов возлагает вину на президента Майю Санду.

"Плохо, что некоторые читают и видят в Конституции только то, что хотят видеть. О правах президента. Некоторые граждане тоже говорят только о своих правах, но забывают об обязанностях. А в правовом государстве первичны обязанности гражданина", – сказал эксперт.

Кузнецов утверждает, что все граждане страны, находящиеся на государственной службе и получающие зарплату, обязаны выполнять свои рабочие обязательства.

"Граждане, в том числе и президент, получают зарплату за выполнение своих обязанностей. Президент не только избираем народом, его работа еще и оплачивается", – пояснил Кузнецов.

В Молдове уже был опыт временного "отключения" президента от своих функций, напомнил эксперт.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что ждет Санду: президентская республика или "пятиминутные отключения" от власти

"Парламент может прийти в выводу, что президент не выполняет свои обязанности и перейти к неприятной для президента процедуре. У нас не прописана в Конституции процедура импичмента так, как в США, например. Но у нас прописано, что в случае невозможности исполнить свои обязанности, функции президента на себя может временно взять другой человек. По нарастающей – председатель парламента, потом премьер-министр. Подобным образом отстраняли бывшего президента Игоря Додона", – заключил политолог.

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