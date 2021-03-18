Чуря: самоотвод Дурлештяну и кто управляет Майей Санду

Экспертиза Чуря: самоотвод Дурлештяну и кто управляет Майей Санду

Что может стоять за отказом Марианны Дурлештяну выдвигаться в премьер-министры и есть ли тут некое внешнее воздействие? Свое мнение по этому поводу в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что для сторонников Майи Санду Дурлештяну – это уже пройденный этап. Игорь Додон сказал о том, что это было неожиданно для всех и конечно же ничего не происходит просто так. Естественно, что на госпожу Дурлештяну оказали влияние, на тот момент она находилась в Англии. Англия, Лондон – это оккультные тайные силы и известные спецслужбы, поэтому не удивительно, что без внешнего фактора здесь не обошлось", – заявил эксперт.

По словам собеседника, переговоры Президента Республики Молдова с парламентскими фракциями были лишь "дымовой завесой" для того, чтобы выдвинуть нового кандидата и скрыть самоотвод Дурлештяну.

"Очень важно в дальнейшем попытаться заглянуть за ширму и увидеть, что скрывается за спиной Майи Санду. Она выходит так элегантно, в своем Президентском дворце и объявляет кандидатуру Игоря Гроссу. За легкостью и элегантностью скрывается что-то страшное. Очень важно понять, кто эти силы, что управляют. Мы так обрадовались, что кукловод сбежал из страны, а, оказывается, настоящие кукловоды, они остались и тянут за веревочки", – сказал Чуря.

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