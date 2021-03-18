Флоринский: Великий пост и пандемия

Настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева протоиерей Николай Флоринский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о смысле Великого поста и о времени, в котором мы живем.

Экспертиза Флоринский: Великий пост и пандемия

Как воспринимать Великий пост - как возможность приблизиться к Богу или как время физического оздоровления, одну из диет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева Николай Флоринский.

"Диету можно держать в любое время года. Церковь установила пост перед страданиями и воскресением Христа, это было великим событием, главным событием. Его воскресение было через страдание, через крест, и идя за Христом, мы тем самым подчеркиваем свою любовь к Богу и свое ограничение в той же пище и другом", - объяснил священник.

Касаясь темы пандемии, Флоринский отметил, что локдаун в прошлом году принес утраты и страдания всем, в том числе священнослужителям. Церковь живет на пожертвования людей, а локдаун - не время массовых собраний. Все деньги употреблялись на хозяйственные нужды, оплату услуг. Жилось во времена локдауна священникам так же сложно, как и остальным согражданам.

"Отдайте Кесарю кесарево, а Богу - божье. То, что требует власть для здоровья людей, для того чтобы победить вирус, конечно, надо выполнять, но, если затронут твою веру и твою душу, здесь уже стоит людям задуматься, нужно ли нам такое правительство, которое ущемляет права своих граждан", - заявил Флоринский.

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