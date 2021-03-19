Павловский: какое обещание не выполнила Майя Санду

Экс-судья ЕСПЧ, адвокат Станислав Павловский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что такое "Perjury", и причем тут президент.

Экспертиза Павловский: какое обещание не выполнила Майя Санду

Может ли ситуация, когда президент страны издает неконституционные указы, свидетельствовать о нарушении клятвы на Конституции – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил экс-судья ЕСПЧ, адвокат Станислав Павловский.

"Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к решениям Конституционного суда, у нас уже имеется несколько указов президента, конституционность которых не была подтверждена", - сказал эксперт.

Отсутствие ответственности за свои действия – основная причина, которая побуждает чиновников нарушать не только обещания, но и клятвы, утверждает собеседник.

"У нас президент клянется соблюдать Конституцию, но закон не предусматривает никакой ответственности за ее нарушение. Это относится и к другим должностным лицам, которые приносят клятву. И это большое упущение", - заметил Павловский.

Вместе с тем в развитых странах слово человека, а уж тем более чиновника высокого ранга, стоит дорого.

"Очень многие демократии действуют на основании честного слова человека, должностного лица, и, если он его нарушает – есть специальный термин "Perjury", - он за это несет уголовную ответственность. А у нас должностные лица всегда находят себе оправдание. Это еще и нарушение этических норм поведения, что является дисквалифицирующим обстоятельством для должностных лиц высокого ранга", - резюмировал собеседник.

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