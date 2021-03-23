09:37 23 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.25
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: станет ли Игорь Гросу премьер-министром

Экспертиза
Получить короткую ссылку
482 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210323/34079202/Zhuk-stanet-li-Igor-Grosu-premer-ministrom.html

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, что произойдет в молдавской политической жизни после последнего решения Конституционного суда.

Экспертиза
Жук: станет ли Игорь Гросу премьер-министром

Решение Конституционного суда о признании конституционным указа президента Республики Молдова о выдвижении кандидата на пост премьер-министра было вполне ожидаемым – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Виктор Жук.

"Социалисты опоздали со своим запросом в Конституционный суд, и я считал, что указ президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, абсолютно законен. Потому что на тот момент не было известно существует или нет формализованное парламентское большинство", - сказал эксперт.

Политолог считает, что Молдову все же ожидают досрочные выборы.

"Мы должны ожидать, что Игорь Гросу придет в парламент и представит свою программу и список кандидатов на пост министров. Но я практически уверен, что он не наберет необходимое количество голосов, и тогда нас ждут досрочные парламентские выборы", - пояснил Жук.

Эксперт вспомнил и недавнюю политическую ситуацию в парламенте, которая была, мягко выражаясь, странной.

"Хочется верить, что господин Гросу человек ответственный, потому что то, что мы видели 11 февраля, это просто профанация самой государственной власти. Я думаю, что это один из самых неприятных эпизодов в истории государственности Молдовы, и это больше не повторится, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон прокомментировал решение Конституционного суда об указе Санду
Глава Конституционного суда пояснила принятое решение об указе Санду

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Латвия. Красная зона: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться