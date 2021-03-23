Жук: станет ли Игорь Гросу премьер-министром

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, что произойдет в молдавской политической жизни после последнего решения Конституционного суда.

Экспертиза Жук: станет ли Игорь Гросу премьер-министром

Решение Конституционного суда о признании конституционным указа президента Республики Молдова о выдвижении кандидата на пост премьер-министра было вполне ожидаемым – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Виктор Жук.

"Социалисты опоздали со своим запросом в Конституционный суд, и я считал, что указ президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, абсолютно законен. Потому что на тот момент не было известно существует или нет формализованное парламентское большинство", - сказал эксперт.

Политолог считает, что Молдову все же ожидают досрочные выборы.

"Мы должны ожидать, что Игорь Гросу придет в парламент и представит свою программу и список кандидатов на пост министров. Но я практически уверен, что он не наберет необходимое количество голосов, и тогда нас ждут досрочные парламентские выборы", - пояснил Жук.

Эксперт вспомнил и недавнюю политическую ситуацию в парламенте, которая была, мягко выражаясь, странной.

"Хочется верить, что господин Гросу человек ответственный, потому что то, что мы видели 11 февраля, это просто профанация самой государственной власти. Я думаю, что это один из самых неприятных эпизодов в истории государственности Молдовы, и это больше не повторится, по крайней мере, в ближайшем будущем.

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