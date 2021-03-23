Кожокару: эвакуаторы, парковки и водители – что происходит в Кишиневе

Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что делать с незаконными парковками.

Экспертиза Кожокару: эвакуаторы, парковки и водители – что происходит в Кишиневе

Число автомобилей в нашей стране стремительно растет, и это является проблемой, как для властей, так и для водителей, многие из которых жалуются на штрафы. Справедливо ли наказывать водителей, если в Молдове негде припарковать автомобиль в разрешенных местах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель союза автоводителей Олег Кожокару.

"Как мера наказания эвакуация и штраф присутствуют во всех странах. То есть парковаться нужно в положенных местах, но у нас их нет. Я понимаю, что, если бы была десятиэтажная многоярусная пустая парковка, а рядом тысяча автомобилей, которым негде припарковаться и они не заезжают специально на стоянку, потому что дорого, тогда - да. Но этой парковки нет, поэтому нашим автомобилистам, к сожалению, ничего не остается, как заезжать на тротуары, парковаться в неположенных местах", - завил эксперт.

По словам собеседника, он защищает права автомобилистов и хотел бы, чтобы у нас в стране все было цивилизованно. Должно присутствовать адекватное отношение как со стороны властей, так и со стороны водителей к соблюдению правил дорожного движения и выполнению прав и обязанностей автомобилистов.

"Если бы в ста метрах была бы благоустроенная парковка за 20-30 леев, я думаю, водитель поставил бы машину как положено. Если бы там была парковка, а он оставил машину в неположенном месте, тогда никаких проблем, я сто процентов на стороне властей и за эвакуацию авто", - пояснил Олег Кожокару.

Нужно, чтобы закон в Республике Молдова работал. В приоритете должно быть строительство многоэтажных, многоярусных и подземных парковок.

"Чем больше парковок, тем лучше, это будут великолепные инвестиции, грубо говоря, если потратить десять миллионов и построить парковку, то она в течении 30-50 лет вернет в большем размере инвестированную сумму. Городские власти и коммерческие структуры будут от этого только в выигрыше", - резюмировал собеседник.

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