Кузнецов: почему молдавские политики далеки от своего народа и не слышат его

Затянувшийся и изрядно измотавший нервы многим гражданам политический кризис в стране объясним, такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области права.

Экспертиза Кузнецов: почему молдавские политики далеки от своего народа и не слышат его

Большинство нынешних политических лидеров совершенно лишены ответственности перед собственным народом, и этому способствовали некоторые факторы, которые складывались на протяжении 30 лет независимости страны, и часть из которых унаследована из советского прошлого. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области права, политолог, профессор Александр Кузнецов.

"Вопрос состоит в том, что наши политики еще не повзрослели. Ситуация, при которой президент может представлять одну из партий, а большинство в парламенте сформировано из нескольких других, существует во многих странах. Такое даже происходило в Соединенных Штатах недавно, когда против прошлого президента Дональда Трампа выступали большинство сенаторов", - напомнил эксперт. © Sputnik / Miroslav Rotari Глава Конституционного суда пояснила принятое решение об указе Санду

По словам собеседника, в Молдове ситуация несколько закостенела, когда человек, пришедший к власти, хочет любыми путями сохранить за собой правящие позиции при любой последующей далее политической конъюнктуре. Именно этот фактор политолог назвал единственным, унаследованным из менталитета ушедшего советского прошлого республики.

"У нас все думают, как во времена правления Партии коммунистов: раз я оказался у руля власти - другого не дано, а конструктивные переговоры с парламентской оппозиции, имеющей другую точку зрения, - невозможны", - добавил политолог.

В качестве примера компромиссов, достигаемых между различными политическими силами, Кузнецов привел ситуацию в Германии, когда до выборов идут ожесточенные баталии, но после электорального тура бывшие противники садятся за стол переговоров с целью достигнуть консенсуса.

Политолог напомнил и действующему президенту страны Майе Санду и представителям ее команды, что позиция коллективного, народного интереса должна преобладать при принятии политических решений, а не личные и сиюминутные амбиции, за попытками удовлетворения которых надоело наблюдать многим жителям страны. © Sputnik / Osmatesco В PAS заявили, что не будут вступать в блок на досрочных парламентских выборах

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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