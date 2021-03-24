Гараба: как в Молдове работает еще одна коррупционная схема

В идеале территория республики должна быть покрыта зелеными насаждениями на 16 процентов, однако эти площади постоянно сокращаются в силу объективных факторов, в том числе коррупционных схем, которые присутствуют в управлении лесным хозяйством страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.
"В лесном хозяйстве уже десятилетиями ничего не меняется. Это финансовая пирамида, при попадании на работу в которую каждый участник должен заплатить дань", - рассказал собеседник.
По словам эксперта, вся система взяточничества внутри системы управления лесным хозяйством страны имеет четкую иерархию, в которой каждая ступень должна финансово подпитывать вышестоящую. Контролирующие органы государства существуют, утверждает Гараба, и вроде бы должны справляться и пресекать коррупцию в отрасли, но особых подвижек в этом процессе пока не видно. Особенной проблемой являются незаконные вырубки в заповедных зонах, в частности в Кодрах.
"Эта система была, есть, и я не знаю, сколько она еще просуществует. К сожалению, всем известно, как вырубают ценные породы деревьев, продавая их под видом дешевых сортов", - отметил эколог, добавив, что схемы взяточничества ведут от обычных лесников в "верхи" молдавской власти.
На данный момент лесными насаждениями в республике фактически заняты менее 12 процентов территории страны, а несанкционированные вырубки продолжаются, несмотря на наличие явной проблемы, резюмировал специалист. Таким образом, в Молдове осталось лишь 380,7 тысячи гектаров площадей, занятых лесами и рощами.
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