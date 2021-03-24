Журавлев: дам рекомендации властям Молдовы во избежание катастрофы

Экспертиза Журавлев: дам рекомендации властям Молдовы во избежание катастрофы

В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились. У РФ нет отношений с ЕС как организацией, Брюссель их уничтожил. При этом Москва всегда готова восстановить эти связи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.

Может ли Молдова пострадать от санкционной политики Евросоюза в адрес России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник Дмитрий Журавлев.

"Что касается Евросоюза, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отдельные страны не разрушают отношений с Россией, разрушает их Евросоюз как структура", - пояснил политолог. © Sputnik / Евгений Панасенко, Владимир Полушатов Рошка напомнил о роли Молдовы в геополитике

По словам собеседника, в данной ситуации неизвестно, сможет ли ЕС жестко и последовательно навязать свою антироссийскую позицию отдельным странам. Если так случится, то это создаст массу проблем, уверен эксперт.

"Потому что все-таки основной торговый партнер России - это ЕС. Проблемы будут не только у России. Молдова в первую очередь сельскохозяйственная страна. Вопрос в том, куда она будет высылать свою продукцию. Если у правительства Молдовы, ориентированного на ЕС, появится мысль, что надо поддержать ЕС и отвергнуть отношения с Россией, это станет катастрофой для молдавской экономики", - уверен Журавлев.

По мнению политолога-международника, Молдова должна быть спокойной в геополитическом плане страной и не впадать в крайности. Журавлев порекомендовал властям республики в политическом плане действовать в интересах собственной экономики и своих граждан, чтобы любые заграничные действия и договоренности не способствовали сокращению рабочих мест, а увеличивали их численность через приток иностранных инвестиций в национальное хозяйство.

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