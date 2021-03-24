19:07 24 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев: дам рекомендации властям Молдовы во избежание катастрофы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
29330
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210324/34105108/rekomendatsii-vlastyam-Moldovy-vo-izbezhanie-katastrofy.html

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире студии Sputnik рассмотрел влияние геополитического противостояния двух полюсов силы на Молдову.

Экспертиза
Журавлев: дам рекомендации властям Молдовы во избежание катастрофы

В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились. У РФ нет отношений с ЕС как организацией, Брюссель их уничтожил. При этом Москва всегда готова восстановить эти связи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.

Может ли Молдова пострадать от санкционной политики Евросоюза в адрес России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник Дмитрий Журавлев.

"Что касается Евросоюза, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отдельные страны не разрушают отношений с Россией, разрушает их Евросоюз как структура", - пояснил политолог.
Рошка напомнил о роли Молдовы в геополитике
© Sputnik / Евгений Панасенко, Владимир Полушатов
Рошка напомнил о роли Молдовы в геополитике

По словам собеседника, в данной ситуации неизвестно, сможет ли ЕС жестко и последовательно навязать свою антироссийскую позицию отдельным странам. Если так случится, то это создаст массу проблем, уверен эксперт.

"Потому что все-таки основной торговый партнер России - это ЕС. Проблемы будут не только у России. Молдова в первую очередь сельскохозяйственная страна. Вопрос в том, куда она будет высылать свою продукцию. Если у правительства Молдовы, ориентированного на ЕС, появится мысль, что надо поддержать ЕС и отвергнуть отношения с Россией, это станет катастрофой для молдавской экономики", - уверен Журавлев.

По мнению политолога-международника, Молдова должна быть спокойной в геополитическом плане страной и не впадать в крайности. Журавлев порекомендовал властям республики в политическом плане действовать в интересах собственной экономики и своих граждан, чтобы любые заграничные действия и договоренности не способствовали сокращению рабочих мест, а увеличивали их численность через приток иностранных инвестиций в национальное хозяйство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная: кишиневцы должны голосовать не за геополитику, а за хозяина города
Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится
Политолог: разорвет ли геополитика новую власть в Молдове
Теги:
геополитика, отношения, Молдова, Россия, ЕС

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами
Twenty dogs rescued from flooding in western Sydney
Видео: Спасти Полкана: из зоны затопления в Австралии вывезли 20 собак
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться