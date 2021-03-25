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Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus

Унгуряну: в Кишиневе может начаться новый массовый грабеж населения

Экспертиза
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Тема:
События Кишинева (209)
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Sputnik Молдова
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За минувшие несколько дней многие автомобилисты в столице сталкивались с проблемой: оставив свое средство передвижения на обочине, они затем его не находили - эвакуаторы увозили машины на штрафные стоянки.

Экспертиза
Унгуряну: в Кишиневе может начаться новый массовый грабеж населения

Нервы, отсутствие комфорта, невозможность найти свою машину там, где ее оставил владелец, фактическое отсутствие парковочных мест в городе - все это создает массу проблем для автомобилистов, а особенно усугубляет картину интенсивная работа дорожных служб, которые за последнюю неделю не раз эвакуировали "стальных коней" кишиневцев на штрафстоянки.

Почему началась такая интенсивная работа в городе по борьбе с парковками в неположенных местах и кто в этом заинтересован? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт по экономическим вопросам Сергей Унугряну.

"Я сам уже столкнулся с таким случаем и имею четкое представление о том, какие элементы составляют данную систему. Очень много непонятных гражданам негативных моментов существует в этой системе, которые должны быть срочно исправлены. Поскольку, если этого не сделать, начнется грабеж населения", - заявил собеседник.
Полицейский
© Sputnik / Rodion Proca
Новые ограничения и штрафы: полиция выступила с уточнением

По словам эксперта, стихийная эвакуация автомобилей с улиц Кишинева, проходящая уже более недели, не оставляет за владельцами машин никакой возможности для доказательства своей правоты на юридическом уровне. Унгуряну настаивает: в сложившейся ситуации с любого автоводителя будут взиматься штрафы, несмотря на то что парковочных мест для сотен тысяч машин, зарегистрированных в столице, администрацией города обеспечено и благоустроено не было.

Как уточнил собеседник, повальное штрафование в Кишиневе за незаконные парковки следовало бы ввести и призвать соблюдать правила автовладельцев в том случае, если бы этой проблеме, не решаемой десятилетиями, был бы положен конец.

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Тема:
События Кишинева (209)

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Теги:
проблема, парковки, автомобилисты, автомобили

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