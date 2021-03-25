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Арина Спэтару.
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova

Спэтару: кандидат в премьеры Гросу находится в легкой панике

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210325/34111450/kandidat-v-premery-grosu-nakhoditsya-v-legkoy-panike.html

Парламентарий рассказала о том, как в кулуарах высшего законодательного органа страны проходили переговоры с кандидатом в премьер-министры Молдовы Игорем Гросу, вотум доверия которому в четверг рассмотрят депутаты.

Экспертиза
Спэтару: кандидат в премьеры Гросу находится в легкой панике

Главной политической интригой наступившего четверга станет вопрос о доверии или недоверии парламентариев программе и составу правительства во главе с председателем партии "Действие и солидарность" Игорем Гросу, которого президент Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра.

С рядом фракций в высшем законодательном органе республики кандидат встретился, с другими предпочел избежать прямого общения. Депутат от фракции партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) Арина Спэтару в прямом эфире студии Sputnik Молдова рассказала, какие мнения звучали в кулуарах при переговорах двух политических формирований, некогда входивших в единый, правоцентристский блок ACUM.

"Мы обговорили в партии три возможных варианта действий после беседы с кандидатом в премьеры, чтобы узнать серьезность его намерений. Потому что в прошлый раз госпожа Гаврилицэ, придя на консультации с нашей фракцией в парламент, слезно нас просила не голосовать за нее", - отметила собеседница.
Гросу на протесте в Кишиневе 6 декабря. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Бывший вице-министр и "нарушитель закона" - что известно об Игоре Гросу

По словам депутата, у нее сложилось впечатление после дискуссий с выдвиженцем в премьеры от партии "Действие и солидарность" о том, что Гросу находится "в легкой панике" и  растерянности перед пленарным заседанием.

"К сожалению, после переговоров мы так и не поняли, чего хотят добиться наши бывшие коллеги по блоку - чтобы мы за них проголосовали или нет", - добавила Спэтару.

Парламентарий от "Платформы DA" уточнила: складывается впечатление, что коллеги Игоря Гросу по фракции сами не определились, поддерживать им его кандидатуру или нет.

"Мы пересмотрели программу правительства Гросу и думали, что в ходе переговоров увидим уверенного в себе кандидата, но сложилось впечатление, кто он не конца убежден в принятом решении", - подчеркнула собеседница.

По итогам консультаций с представителями фракций президент Майя Санду выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

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Теги:
причины, паника, Молдова, премьер-министр, кандидат

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