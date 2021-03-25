Гырбу: по этим причинам в Молдове могут ввести локдаун

Эксперт проанализировал, из-за чего в республике могут ввести чрезвычайное положение и как это отразится на состоянии экономики страны.

Экспертиза Гырбу: по этим причинам в Молдове могут ввести локдаун

Многие молдавские политики не раз за последние две недели заявляли о том, что в стране нужны жесткие ограничительные меры, необходимость которых обосновывали вспышкой заболеваемости населения коронавирусом нового типа. И вот, когда в среду в республике был зафиксирован абсолютный эпидемический рекорд (2273 случая за сутки), вопрос о введении властями локдауна встал еще острее.

Какие факторы приведут парламент и президента республики к таким решительным мерам в противодействии COVID-19? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Программа правительства Гросу включает в себя пункт о введении локдауна. Это положение говорит о необходимости введения карантина в Молдове на период 30 дней. Но надо понимать, что не правительство принимает такое решение. В Молдове две экстремальные ситуации, за которыми надо следить, – экономическая и эпидемическая", – отметил собеседник.

По словам эксперта, учитывая, что система здравоохранения республики находится на данном этапе в крайне тяжелой ситуации, нельзя исключать введения чрезвычайного положения в стране, это станет просто вынужденной мерой, несмотря на плачевное положение экономики государства.

"Если окончательно развалится система здравоохранения в стране, локдаун будет вообще не контролируем никем. Возникнет настоящий хаос. Нужно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в ближайшее время. Если отрасль здравоохранения будет близка к распаду, разумеется, локдаун вводить нужно", – добавил Гырбу.

По утверждению эксперта, у потенциального кабмина Гросу есть план по выделению социально незащищенным слоям населения 11 миллиардов леев, хотя источники их заимствования не называются. Если будет введено ЧП по всей стране, адресные компенсации помогут сгладить негативный эффект для населения республики на фоне жестких ограничительных мер, о которых идет речь.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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