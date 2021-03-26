Крылов: удар по рейтингу, или Как Санду оправдаться перед гражданами

Новый президент Молдовы шла на выборы осенью минувшего года, сыпля щедрыми социальными обещаниями, народ же видит затянувшееся политическое шоу. Эксперт проанализировал, почему так произошло, и есть ли чем главе государства оправдаться перед людьми.

Экспертиза Крылов: удар по рейтингу, или Как Санду оправдаться перед гражданами

Все говорит о том, что эпидемическая ситуация в стране катастрофическая – в минувшую среду страна побила очередной антирекорд по инфицированию коронавирусом нового типа (2237 случаев), а в четверг – по смертности от осложнений на фоне инфекции. В это время политики занимаются сведением счетов и перетягиванием властного одеяла, а люди недоумевают: когда же, наконец, в страну будут массово поступать вакцины, и когда политики начнут решать социальные и экономические проблемы.

Очередным "шоу" в парламенте на уходящей неделе стало выдвижение и попытка утверждения правительства во главе с Игорем Гросу, когда в зале пленарных заседаний не хватило кворума, а за выдвиженца партии "Действие и солидарность" не проголосовал ни один депутат.

Между тем, на фоне политических страстей президенту Санду совсем скоро придется отчитаться перед народом страны о 100 днях пребывания в должности. Есть ли ей что сказать народу, и как это отразится на рейтинге прозападного президента? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого парламента страны Валентин Крылов.

"В Молдове, к великому сожалению, граждане так и не научились оценивать политиков по их конкретным делам. Дел в данном случае нет, поэтому ее рейтинг должен был резко упасть. Но я не думаю, что это произойдет, потому что наш избиратель не способен адекватно оценивать политиков, не по их словам, а по делам", – отметил собеседник.

Эксперт утверждает: у многих из тех, кто голосовал за Санду, сложилось мнимое но твердое убеждение в том, что президенту кто-то мешает бороться с коррупцией или стать "светочем реформ". По словам Крылова, очень небольшое число тех, кто являются апологетами Санду, обращают внимание на аховую ситуацию с распространением коронавируса, патовое положение экономики и на перспективу дальнейшей жизни страны.

"Все это не воспринимается как результат бездействия власти, которая сложилась после президентских выборов. Ведь после этого и отставки Иона Кику прошло достаточно много времени. Страна еще как-то управляется, но ситуация в ней только ухудшается", – добавил Крылов.

По мнению собеседника, хаос политических спекуляций и взаимных обвинений людей, находящихся в верхах молдавской власти превратили в заложников этой сложной ситуации всех граждан страны.

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