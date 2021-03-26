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Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: удар по рейтингу, или Как Санду оправдаться перед гражданами

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210326/34128014/udar-po-reytingu-ili-kak-sandu-opravdatsya-pered-grazhdanami.html

Новый президент Молдовы шла на выборы осенью минувшего года, сыпля щедрыми социальными обещаниями, народ же видит затянувшееся политическое шоу. Эксперт проанализировал, почему так произошло, и есть ли чем главе государства оправдаться перед людьми.

Экспертиза
Крылов: удар по рейтингу, или Как Санду оправдаться перед гражданами

Все говорит о том, что эпидемическая ситуация в стране катастрофическая – в минувшую среду страна побила очередной антирекорд по инфицированию коронавирусом нового типа (2237 случаев), а в четверг – по смертности от осложнений на фоне инфекции. В это время политики занимаются сведением счетов и перетягиванием властного одеяла, а люди недоумевают: когда же, наконец, в страну будут массово поступать вакцины, и когда политики начнут решать социальные и экономические проблемы.

Майяе Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Чем владеет Майя Санду — квартира, машина и 21 тысяча долларов в банке США

Очередным "шоу" в парламенте на уходящей неделе стало выдвижение и попытка утверждения правительства во главе с Игорем Гросу, когда в зале пленарных заседаний не хватило кворума, а за выдвиженца партии "Действие и солидарность" не проголосовал ни один депутат.

Между тем, на фоне политических страстей президенту Санду совсем скоро придется отчитаться перед народом страны о 100 днях пребывания в должности. Есть ли ей что сказать народу, и как это отразится на рейтинге прозападного президента? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого парламента страны Валентин Крылов.

"В Молдове, к великому сожалению, граждане так и не научились оценивать политиков по их конкретным делам. Дел в данном случае нет, поэтому ее рейтинг должен был резко упасть. Но я не думаю, что это произойдет, потому что наш избиратель не способен адекватно оценивать политиков, не по их словам, а по делам", – отметил собеседник.

Эксперт утверждает: у многих из тех, кто голосовал за Санду, сложилось мнимое но твердое убеждение в том, что президенту кто-то мешает бороться с коррупцией или стать "светочем реформ". По словам Крылова, очень небольшое число тех, кто являются апологетами Санду, обращают внимание на аховую ситуацию с распространением коронавируса, патовое положение экономики и на перспективу дальнейшей жизни страны.

Игорь Гросу
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Гросу: досрочные выборы – единственное решение для очистки парламента

"Все это не воспринимается как результат бездействия власти, которая сложилась после президентских выборов. Ведь после этого и отставки Иона Кику прошло достаточно много времени. Страна еще как-то управляется, но ситуация в ней только ухудшается", – добавил Крылов.

По мнению собеседника, хаос политических спекуляций и взаимных обвинений людей, находящихся в верхах молдавской власти превратили в заложников этой сложной ситуации всех граждан страны.

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Теги:
молдова, политика, Санду, рейтинг

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