Нестеровский: в Молдове может появиться новое антикризисное правительство

После того, как парламент не утвердил кандидатуру Игоря Гросу на должность премьер-министра, основная интрига заключается в том, как поведет себя новый президент и правящее большинство в парламенте. Депутат проанализировал ситуацию.

Экспертиза Нестеровский: в Молдове может появиться новое антикризисное правительство

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Несмотря на то, что президент Молдовы анонсировала на пятницу встречи с парламентскими фракциями, ситуация с политическим кризисом в республике остается довольно запутанной. Куда выведет страну и ее народ "кривая" отечественной политики? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от фракции ПСРМ Александр Нестеровский.

"По закону Санду должна еще раз собрать фракции, входящие в большинство, выяснить, какая есть у него кандидатура, и выдвинуть ее. На данный момент это Владимир Головатюк. Мы готовы назначить антикризисное правительство во главе с ним", - заявил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Депутаты от ПСРМ обжаловали в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы

По словам парламентария, утверждение такого кабинета министров позволит взять под контроль ситуацию в стране, начать решение глубоких экономических проблем и катастрофической ситуации с заболеваемостью населения коронавирусом нового типа. Нестеровский не исключил готовность Партии социалистов к проведению досрочных выборов, но лишь после того, как ситуацию в Молдове удастся взять под контроль и добиться ее стабилизации.

"Я сильно сомневаюсь, что Майя Санду будет действовать по закону. Нам предстоит наблюдать еще за долгой игрой президента с Конституционным судом", - добавил депутат.

Парадоксом молдавской политики парламентарий назвал ситуацию, при которой некоторые люди, облеченные пусть и незначительной властью, получая заветное кресло, предпочитают действовать в обход национального законодательства.

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