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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: в каком случае Майя Санду может распустить парламент

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210329/34144229/v-kakom-sluchae-sandu-mozhet-raspustit-parlament.html

После провала голосования за правительства Гаврилицэ и Гросу политический кризис в стране стал еще глубже, парламент заявил о невозможности роспуска и назначения досрочных выборов, президент настаивает на обратном. Кто прав в этой ситуации? Эксперт дал ответ на вопрос.

Экспертиза
Кузнецов: в каком случае Майя Санду может распустить парламент

Путаница, возникшая в политическом классе республики, становится все более сложной. Парламент на очередном заседании в пятницу принял декларацию о несогласии с роспуском высшего законодательного органа республики. За документ проголосовали 54 депутата.

Игорь Гросу
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Гросу: досрочные выборы должны пройти летом

Согласно тексту документа, депутаты парламента не согласны с предлагаемым президентом роспуском Высшего законодательного органа и сообщают главе государства об открытости к консультациям по вопросу формирования правительства. 

Глава государства стоит на своем и всеми возможностями, по всей видимости, стремится к провоцированию досрочных выборов в высший законодательный орган страны? Обязана ли Санду распускать парламент либо есть другие законные пути, чтобы не ввергать республику в пучину досрочных выборов? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор права, политолог Александр Кузнецов.

"По закону есть несколько процедур для роспуска парламента. Первая из них - если парламент в течение трех месяцев не может принять ни одного закона. Вторая заключается в том, что парламент должен быть распущен, если в течение 45 дней с момента отставки предыдущего кабмина не в состоянии утвердить новое правительство", - рассказал собеседник.
Александр Слусарь
© Sputnik / Osmatesco
Слусарь о консультациях с Санду: это лишь формальность, решение принято

Эксперт озвучил положение Конституции РМ, где четко сказано, что 45 дней - это время, после которого президент имеет возможность запросить Конституционный суд о необходимости роспуска действующего состава высшего законодательного органа страны. Но это, по утверждению собеседника, является исключительной мерой, когда нет большинства в парламенте, а фракции единогласно заявляют о его нефункциональности. В Молдове же сложилась диаметрально противоположная ситуация.

"Но закон нам говорит, что кандидатов в премьеры должно быть минимум два, хотя их может быть и три, и четыре при условии функциональности парламента. То есть глава государства может, но не обязан запрашивать роспуск текущего состава законодательного органа у КС, а депутаты вправе предложить еще несколько кандидатур на утверждение, особенно если речь идет о выдвиженце от правящего большинства.

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Теги:
возможность, досрочные выборы, роспуск парламента, парламент

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