Гараба: жители Молдовы пьют отраву, не подозревая об этом

Эколог рассказал, в чем состоит опасность потребления воды из колодцев и артезианских скважин в нашей республике, а также назвал пути решения остросоциальной проблемы.

Экспертиза Гараба: жители Молдовы пьют отраву, не подозревая об этом

Молдова занимает последнее место в Европе по запасам питьевой воды на душу населения. Статистика печальная, учитывая, что почти треть населения республики не имеет доступа к ней в безопасном для здоровья виде, то есть без примесей и вредоносных веществ. Особо остро ощущается проблема на юге республики, где из-за высокого содержания фтора у людей возникают серьезные проблемы с состоянием зубов и опорно-двигательного аппарата.

И в других регионах страны есть тысячи колодцев и артезианских скважин, многие пьют эту воду и используют ее для полива своих сельхозугодий и приусадебных участков. Насколько это безопасно? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"У нас в стране более 60 процентов воды из подземных источников совершенно непригодны для питья и для полива. Закон запрещает бурение артезианских скважин, но контролирующие санитарные органы закрывают глаза на это, лишь бы обеспечить определенные проценты населения водой", – рассказал собеседник.

По словам эксперта, в Хынчешстком районе республики и на юге страны, по статистике, почти все население обеспечено водой, но ее качество вызывает опасения не только у экологов, но и у медиков.

"От такой жидкости чернеет в течение нескольких недель посуда, все металлы окисляются. Подобная ситуация – в районах Чадур-Лунга, Комрат, Вулканешты. Как правило, там используют лишь буркутную воду", – отметил Гараба.

Нормальные станции по очистке воды из артезианских скважин и колодцев установить практически невозможно, утверждает эколог. Во-первых, в такой бедной стране, как Молдова, на это просто нет средств, а во-вторых, если это сделать, то очищенная вода по себестоимости будет дороже бутилированной.

В качестве решения проблемы эксперт порекомендовал властям страны проработать серьезную стратегию по строительству сетей водопроводов и обеспечению жителей проблемных регионов очищенной днестровской водой. Лишь такой подход, по словам Гарабы, позволит полностью решить этот вопрос надолго и обеспечить сохранность здоровья сотен тысяч наших соотечественников.

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