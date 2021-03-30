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Борис Шаповалов
© Sputnik / Rodion Proca

Шаповалов: кто и как влияет на политику Майи Санду

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В понедельник президент Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, входящими в правящую коалицию, но своего мнения насчет досрочных выборов не изменила. Эксперт проанализировал, почему все происходит именно так.

Экспертиза
Шаповалов: кто и как влияет на политику Майи Санду

Есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку, заявила президент Молдовы Майя Санду в понедельник после проведения переговоров с парламентскими фракциями.

Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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"Я приняла решение обратиться сегодня в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам. Запрос направляется в суд в эти мгновения", – отметила Санду. 

По ее словам, нынешний состав парламента не смог в 45-дневный срок сформировать новое правительство, а с момента отставки премьер-министра Иона Кику прошло более трех месяцев.

Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов, стремление Санду в более сжатые сроки провести досрочные выборы вовсе не вызвано заботой о народе и его насущных проблемах, а продиктовано извне, так называемыми внешними партнерами республики.

"Ситуация в политике в стране - очень тревожная. Очевидно, что Санду не отступит от своего требования, а, правильнее сказать, - каприза, это - очевидно. Эта амбиция продиктована, прежде всего, послами ЕС и Соединенных Штатов в Молдове, а также Румынии. Им не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы", - заявил собеседник.
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По мнению эксперта, такая позиция западных стран во внешней политике вызвана недопустимостью, с их точки зрения, выстраивания Молдовой дружественной политики по отношению к России. Затянувшийся трехмесячный период глубокого политического кризиса в стране, который был спровоцирован, по мнению Шаповалова, - яркое тому подтверждение. 

"Никто изначально не собирался считаться с мнением парламентского большинства и граждан Молдовы. Стояло две четкие задачи. Первая - в политике Санду не присутствуют государственные интересы, как таковые. Вторая - в ее действиях четко прослеживаются личные, политические интересы", - добавил собеседник.

По утверждению политолога, главное для нового президента Молдовы Санду и лояльной к ней партии - увеличить число мандатов в парламенте страны, для этого им и нужны досрочные выборы. Шаповалов напомнил, что более взвешенную позицию в сложившейся ситуации политического кризиса заняли молдавские левоцентристы, которые придерживаются парадигмы во внешнеполитическом сотрудничестве, направленной на выстраивание отношений, как с Западом, так и с Востоком. Однако в условиях Молдовы Запад рассматривает территорию страны лишь как буферную зону, а интересы граждан республики вовсе не волнуют "акул" такой агрессивной политики.

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Теги:
влияние, политика, Санду

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