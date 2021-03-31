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Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Катанэ: над Майей Санду нависла опасность импичмента

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210331/34190791/nad-mayey-sandu-navisla-opasnost-impichmenta.html

Политический аналитик рассказал, почему депутаты парламента могут прибегнуть к законной процедуре отстранения главы государства от должности, и как это осуществить на практике.

Экспертиза
Катанэ: над Майей Санду нависла опасность импичмента

Политический кризис в республике достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президента Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт в области права Виталий Катанэ, выдвижение кандидатов в премьеры Майей Санду носило большей частью протокольный характер, поскольку обе кандидатуры были заранее проигрышными, а мнение парламентского большинства не было учтено.

"В правоведении есть такое понятие как "конституционная лояльность". Этот принцип обязывает лиц, облеченных властью, соблюдать положения основного закона страны. В действиях госпожи Санду легко установить несоблюдение конституционных норм. Она и лояльная ей партия изначально заявили о выдвижении в премьеры потенциально проигрышных кандидатов", – заявил собеседник.

По словам эксперта, КС должен принять во внимание то обстоятельство, что президент изначально всеми силами старалась спровоцировать досрочные выборы, выдвигая кандидатами в премьер-министры Наталью Гаврилицу и Игоря Гросу, за которых при рассмотрении программы и состава их кабминов не проголосовал ни один депутат.

"Есть правовые основания для того, чтобы инициировать процедуру импичмента Санду. Очевидно, про президент неоднократно нарушала и Конституцию, и решения КС", – добавил собеседник.

Глава Конституционного суда Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава Конституционного суда пояснила принятое решение об указе Санду

Говоря о процедуре отстранения от власти главы государства, Катанэ напомнил, что это возможно посредством проведения всенародного референдума, а инициировать его должны молдавские парламентарии. При этом, чтобы Санду лишилась своей должности, за это должны проголосовать столько же избирателей, сколько отдали свои голоса в ходе второго тура президентских выборов осенью прошлого года, плюс один гражданин страны.

"Такая процедура возможна, поскольку дает возможность разблокировать политический кризис, выйти из сложной ситуации, в которой оказалась страна", – добавил эксперт, напомнив, что в случае отстранения Санду от должности обязанности главы государства будут возложены на спикера парламента.              

Ранее парламентская фракция Партии социалистов заявила, что не будет инициировать референдум по отставке главы государства Майи Санду и считает, что нынешний политический кризис необходимо решать путем диалога. Об этом в соцсетях сообщил лидер ПСРМ Игорь Додон.

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Теги:
Санду, Молдова, импичмент

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