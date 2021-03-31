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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: не вижу оснований для роспуска парламента Молдовы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210331/34191182/ne-vizhu-osnovaniy-dlya-rospuska-nyneshnego-parlamenta-moldovy.html

Политический аналитик озвучил аргументы в пользу легитимности и дееспособности нынешнего состава высшего законодательного органа республики.

Экспертиза
Чуря: не вижу оснований для роспуска нынешнего парламента Молдовы

Есть законные основания, чтобы отправить действующий депутатский корпус в отставку – об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в понедельник после проведения переговоров с парламентскими фракциями, направив запрос в Конституционный суд о возможности роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа страны.

И все же: есть ли достаточные причины для прекращения мандата, либо аргументы Санду в пользу досрочных выборов надуманы? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Президент сделала все возможное, чтобы отказать парламентскому большинству использовать свое законное право на выдвижение кандидата. Все эти затяжки и помехи, которые она создавала, конечно же, являются неконституционными", – заявил собеседник.

По словам эксперта, Конституционный суд в последнее время проявляет свою политическую ангажированность, поэтому нельзя быть полностью уверенным в том, что инстанция вынесет обоснованное и взвешенное решение, которое бы вытекало из ранее принятых КС постановлений.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Может ли Санду просить роспуска парламента – ответ эксперта

Эксперт напомнил, что Конституционный суд всегда утверждал, что в случае существования парламентского большинства их кандидат имеет приоритет, и в принципе законодательный орган должен иметь право настаивать на своем кандидате.

"Я не уверен, что КС примет правильное решение и исходя из этого, мне кажется, что конфронтация между парламентом и президентом будет нарастать. Хотя, возможно, есть лишь одно компромиссное решение. Не знаю, дойдут ли при помощи политических переговоров до такого решения", – отметил Чуря.

Он пояснил, что значит этот компромиссный вариант – президент получает право роспуска парламента, но не использует его, а парламентское большинство содействует и активно участвует в решении проблем, связанных с пандемией, которые сейчас существуют.

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Теги:
роспуск парламента, Молдова, парламент

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