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Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus

Додон: будут ли социалисты инициировать импичмент Майе Санду

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экс-президент республики, лидер Партии социалистов рассказал, как Майю Санду могут отстранить от должности и в каком случае может быть объявлена процедура импичмента для главы государства.

Экспертиза
Додон: будут ли социалисты инициировать импичмент Майе Санду

В последние недели в медийном пространстве все чаще ведутся разговоры о том, что президент страны Майя Санду обошла конституционные нормы в своем стремлении к провоцированию досрочных выборов и что в отношении нее следует начать процедуру импичмента.

В каком случае президенту может быть объявлен импичмент? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"Я против выборов в этих эпидемических условиях. Референдум – это те же выборы. С нашей стороны это будет непоследовательным шагом. Раз мы против выборов в условиях пандемии, конечно, мы не запустим процедуру по проведению и референдума", – заявил экс-президент.

Хотя собеседник не исключил, что в нынешнем составе молдавского парламента представителями других фракций уже вовсю обсуждается необходимость вынесения импичмента Санду. Додон заверил: в случае если 34 парламентария соберут подписи и запустят механизм отстранения президента от власти, депутаты-социалисты поддержат такую инициативу.

Военные на улицах Кишинева
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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"Я вижу, что сложившейся ситуацией недовольны не только социалисты, негодуют и правые. Они понимают, что Майя Санду переступает сейчас все красные линии. Не исключаю, что другие депутаты инициируют такую процедуру, это могут быть и правые партии", – добавил Додон.

Экс-президент озвучил и основные приоритеты, на которых сейчас необходимо сконцентрироваться парламентариям и чиновникам. Это помощь временному правительству Чокоя в борьбе с распространением эпидемии коронавируса нового типа, поиск и закупка наибольшего числа вакцин.

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Теги:
импичмент, Санду, ПСРМ, Додон

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