Паскару: почему молдавские дети до сих пор изучают в школах "Историю румын"

Депутат парламента республики проанализировал ситуацию, при которой подрастающее поколение в школах по-прежнему воспитывается в духе уважения к соседнему государству, а не к своей родине.

Экспертиза Паскару: почему молдавские дети до сих пор изучают в школах "Историю румын"

На протяжении неполных трех десятилетий независимости Молдовы школьники и лицеисты изучают такой предмет, как "История румын", хотя неоднократно в республике предпринимали попытки ввести интегрированный курс истории, когда в свете мировой "летописи" дети изучали бы события, происходившие именно на их родной земле.

Почему до сих пор не удалось ввести такой предмет, как "История Молдовы", в средних учебных заведениях? И кому выгодно, чтобы "История румын" оставалась в школьной программе? На эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова ответил депутат парламента Николай Паскару.

"Изначально идея румынизации молдавского общества стала самой ошибочной из всех возможных. Нам ее импортировали из соседнего государства. В принципе, это очень серьезный и глубокий вопрос, поскольку безопасность Румынии строится на том, что молдавской нации не существует, как и нет такого языка", - заявил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Изаксон: учебник по "Истории румын" в Молдове надо переписать

По словам депутата, такая позиция администрации соседней страны понятна, поскольку часть исторической Молдовы, которую основали еще Александру чел Бун, Драгош, Штефан Великий, находится сейчас именно в соседнем государстве. Паскару спроецировал два сценария развития событий в будущем для молдавского народа. Первый из них - выстраивать крепкое молдавское государство на основе подлинной истории, основанной на исторических победах и успехах молдавских воевод. Второй сценарий - пустить все на самотек и продолжить подчиняться чьей-то воле, заставляя детей изучать именно "Историю румын".

"История изучается на основании определенных стратегий. То есть на протяжении трех десятилетий предпринимаются попытки изменить само название молдавской нации на румынскую. Такая тактика предпринимается уже почти 30 лет. К счастью, у них это не особо получается", - добавил парламентарий.

Попытки подрыва государственности через систему образования Паскару назвал неудачными, потому что на уровне межчеловеческого общения люди не забыли, что являются молдаванами, а 30-летняя пропаганда не дала тех политических плодов, на которые рассчитывали ее организаторы.

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