Киркэ: почему Молдове сейчас необходимо новое правительство

Экономический аналитик оценил, сможет ли неполномочное правительство под руководством Аурелиу Чокоя обеспечить решение проблем, возникающих в национальном хозяйстве страны.

Экспертиза Киркэ: почему Молдове сейчас необходимо новое правительство

На фоне критической ситуации в отрасли здравоохранения, вызванной быстрым распространением коронавируса нового типа, проблемы в экономике страны накапливаются почти в геометрической прогрессии и требуют срочного решения.

Представители партии "Действие и солидарность" (PAS) и президент Молдовы Майя Санду всеми возможными способами стремятся спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. Их оппоненты, представляющие почти все фракции и блоки, не разделяют оптимизма насчет роспуска парламента и заявляют, что для решения проблем с пандемией и экономических недоработок стране нужно переходное, но полномочное правительство.

Так кто же прав в этой дилемме? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Сейчас мы наблюдаем инерционное развитие национальной экономики, идущее на спад. Это происходит, потому что не происходит привлечения серьезных средств в Молдову, нет траншей от Международного валютного фонда, из других источников", - отметил собеседник. © Sputnik "Утро на Sputnik'e": спасет ли Россия экономику Молдовы

По словам специалиста, единственное, на что сейчас способно временное правительство без особых полномочий, - это сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения в плане предоставления республике гуманитарной помощи, ограниченных партий вакцин от коронавируса.

"Что же касается восстановления экономического потенциала или удержания его в плавающем состоянии, вряд ли нынешнему кабмину удастся с этим справиться из-за отсутствия реальных компетенций. Нужен полномочный кабмин", - заключил Киркэ.

Осенью 2020 года прогнозируемый рост валового внутреннего продукта в республике на 2021 год составлял 4,4 процента, однако с учетом корректировок, внесенных в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, этот показатель варьируется сейчас у отметки в 3 процента.

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