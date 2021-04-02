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Сергей Охрименко.
© Sputnik / Mihai Caraus

Охрименко: за гражданами Молдовы могут шпионить, а затем шантажировать их

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области информационных технологий рассказал, какие уловки и методы используют мошенники, для того чтобы вымогать деньги у интернет-пользователей из Молдовы.

Экспертиза
Охрименко: за гражданами Молдовы могут шпионить, а затем их шантажировать

Боязнь преследования является одной из самых распространенных фобий в современном обществе. Не миновала эта беда и Молдову – в беседах с жителями республики часто можно услышать о том, что многие наши сограждане боятся, что через веб-камеру за ними могут шпионить. Оправданны ли такие опасения? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал профессор, эксперт в области информационных технологий, университетский преподаватель Сергей Охрименко.

"Достаточно много подобного рода примеров, когда целые сети компьютеров или персональные девайсы были поставлены под контроль через веб-камеры. Речь идет и о разного рода проникновении в домашнюю деятельность человека, особенно если он смотрит контент пикантного содержания, так называемые "веселые картинки", – сказал собеседник.

По словам эксперта, именно в таких случаях запускается механизм компьютерного шантажа, когда, видя, чем занимается человек за ПК, мошенники начинают присылать письма с требованиями о выплате им весомых материальных вознаграждений, угрожая в противном случае придать огласке не совсем лицеприятные моменты из частной жизни интернет-пользователя.

Почтовый ящик
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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"Как правило, в таких письмах есть примерно следующий текст: "Мы застали Вас за просмотром изображений пикантного содержания. Если Вы не внесете 50 евро на указанный счет, мы информацию опубликуем, она будет известна Вашему окружению". Примерно так действуют мошенники", – уточнил Охрименко.

Как подчеркнул собеседник, такие факты шантажа довольно распространены в Сети. У мошенников в распоряжении есть все необходимое программное обеспечение, для того чтобы проникнуть в частную жизнь пользователя компьютера, даже если он и не подозревает об этом.

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Теги:
деньги, вымогательство, шантаж

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