Ковалева: "поколение тиктокеров", или Почему молодежь Молдовы сходит с ума

Психолог назвала причины, по которым молдавские подростки пытаются привлечь к себе внимание способами, которые угрожают их здоровью и даже жизни.

Экспертиза Ковалева: поколение "тик-токеров", или Почему молодежь Молдовы сходит с ума

В последние месяцы в одной из социальных сетей, ставшей особенно популярной среди подростков, происходят вещи, граничащие с сумасшествием. Это творится не только на всем пространстве ЕС и СНГ, но и в нашей республике, где молодые люди готовы получать травмы и увечья, лишь бы показать, что они, что называется, "круче" других.

Один из шокирующих инцидентов произошел несколькими месяцами ранее, когда тинейджер, снимая ролик для этой соцсети, упал с третьего этажа торгового центра, получив многочисленные переломы. Сейчас выкрутасы подростков и вовсе дошли до безумства: они стремятся получить 220-вольтный удар электрическим током, чтобы затем показать, как пережили это испытание.

Что случилось с отечественной молодежью и что подталкивает подростков на такие сумасбродные поступки? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии, университетский преподаватель Елена Ковалева.

"Это не только проблема молдавской молодежи. Что касается детей в подростковом возрасте, они не считают такое поведение сумасшествием. Наоборот, они думают, что это "круто", что быть звездой, не прилагая к этому особенных усилий, оправдывает все возможные риски", – сказала собеседница.

По словам специалиста, это желание подростков быть в центре внимания в соцсетях является неврастеническим и истерическим состоянием. Психолог напомнила: любой невроз связан с напряженной психической деятельностью человека, а чем больше чувствуется наэлектризованность в обществе, тем сильнее это сказывается на состоянии любого человека, особенно ребенка.

"Подросток в большей степени подвержен такому влиянию, потому что, во-первых, он находится в пубертатном периоде, а во-вторых, он хочет скорее стать взрослым, но еще не знает как", – добавила психолог.

Эксперт настаивает: желание тинейджера быть значимым как раз и вписывается в такой способ самовыражения, когда он готов рисковать, лишь бы выглядеть самостоятельным, а доводы своей независимости от взрослых - выкладывать в интернет в качестве доказательств.

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