Крылов: было ли основано введение ЧП в Молдове на политических мотивах

Эксперт не увидел политической составляющей во введении чрезвычайного положения в республике – количество заражений COVID-19 и смертности от вируса служат доводом в пользу такого решения молдавских парламентариев.

Экспертиза Крылов: было ли основано введение ЧП в Молдове на политических мотивах

Парламент Молдовы большинством голосов принял решение о введении в республике чрезвычайного положения, главная причина такого голосования депутатов – Молдова стала одним из лидеров в Европе по численности ежедневно заражающихся коронавирусом людей и тех, кто не смог побороть инфекционный недуг.

Принимали ли депутаты решение о введении ограничительных мер искренне либо есть и теневая сторона вопроса, а именно отсрочка проведения возможных внеочередных выборов в парламент? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

"Я думаю, что политическая составляющая в этом решении если и присутствует, то она очень незначительна. Эпидемиологическая статистика за март текущего года свидетельствует о том, что тенденция к ухудшению существует. Она выражается в высокой смертности граждан Молдовы, которую фиксируют ежедневно", – заявил собеседник.

Эксперт напомнил, что усугубляет ситуацию рост числа пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Показатель смертности в начале 2021 года был на 30% меньше, уточнил Крылов, а введение чрезвычайного положения назвал объективным решением, которое давно напрашивалось.

"Но, если проанализировать принятые ограничительные меры, их никак нельзя назвать достаточными. Нет ограничений на работу общественного транспорта, прежде всего в столице. Конечно, вне всякого сомнения, в транспорте очень трудно обеспечить меры защиты, даже если люди находятся в масках", – подытожил Крылов.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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