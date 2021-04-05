Додон: допустят ли социалисты проведения досрочных выборов в Молдове

Лидер ПСРМ озвучил сценарий, которого будет придерживаться в ближайшие несколько месяцев данное политическое формирование.

Экспертиза Додон: допустят ли социалисты проведение досрочных выборов в Молдове

Политический кризис в республике достиг пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы - и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

Сможет ли Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" добиться проведения досрочных выборов в более сжатые сроки либо политические "хотелки" придется отложить и смириться со сложившейся эпидемической конъюнктурой и чрезвычайным положением, введенным парламентом в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса нового типа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экс-президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон.

"Позицию президента Майи Санду и ее партии можно охарактеризовать как пир во время чумы. У нас в Молдове, к сожалению, очень сложная ситуация. В таких условиях проводить избирательные кампании и выборы, для того чтобы получить больше мандатов в следующем парламенте, я думаю, цинично по отношению к гражданам нашей страны", - заявил политик.

По словам Додона, позиция социалистов не заключается в том, что выборы не нужны, а нынешний состав парламента должен быть распущен, но делать это необходимо тогда, когда будет приобретена достаточная партия вакцин и удастся привить порядка 300-400 тысяч граждан республики.

"Необходимо вакцинировать всех специалистов, находящихся на первой линии. Это врачи, учителя. Затем надо привить тех, кто будет обеспечивать эти выборы, - членов участковых избирательных комиссий", - добавил Додон.

По словам лидера ПСРМ, на данном этапе все разговоры о выборах в парламент необходимо отсрочить и заняться вплотную борьбой с распространением коронавируса в республике.

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