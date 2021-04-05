18:02 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus

Додон: допустят ли социалисты проведения досрочных выборов в Молдове

Экспертиза
Получить короткую ссылку
19120
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34199120.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210405/34237611/dopustyat-li-sotsialisty-provedenie-dosrochnykh-vyborov-v-moldove.html

Лидер ПСРМ озвучил сценарий, которого будет придерживаться в ближайшие несколько месяцев данное политическое формирование.

Экспертиза
Додон: допустят ли социалисты проведение досрочных выборов в Молдове

Политический кризис в республике достиг пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы - и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

Сможет ли Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" добиться проведения досрочных выборов в более сжатые сроки либо политические "хотелки" придется отложить и смириться со сложившейся эпидемической конъюнктурой и чрезвычайным положением, введенным парламентом в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса нового типа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экс-президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон.

"Позицию президента Майи Санду и ее партии можно охарактеризовать как пир во время чумы. У нас в Молдове, к сожалению, очень сложная ситуация. В таких условиях проводить избирательные кампании и выборы, для того чтобы получить больше мандатов в следующем парламенте, я думаю, цинично по отношению к гражданам нашей страны", - заявил политик.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Rodion Proca
Чокой: досрочные выборы могут опустошить резервный фонд правительства
По словам Додона, позиция социалистов не заключается в том, что выборы не нужны, а нынешний состав парламента должен быть распущен, но делать это необходимо тогда, когда будет приобретена достаточная партия вакцин и удастся привить порядка 300-400 тысяч граждан республики.

"Необходимо вакцинировать всех специалистов, находящихся на первой линии. Это врачи, учителя. Затем надо привить тех, кто будет обеспечивать эти выборы, - членов участковых избирательных комиссий", - добавил Додон.

По словам лидера ПСРМ, на данном этапе все разговоры о выборах в парламент необходимо отсрочить и заняться вплотную борьбой с распространением коронавируса в республике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Утро на Sputnik'e": как досрочные выборы скажутся на Молдове
В Партии "Шор" и Pentru Moldova сообщили, когда должны пройти досрочные выборы
Эксперт: досрочные выборы "во время чумы" станут катастрофой
Теги:
социалисты, Молдова, досрочные выборы

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Libia: Primele doze de vaccin rusesc Sputnik V au ajuns la Tripoli
Видео: российская вакцина против коронавируса "Спутник V" прибыла в Ливию
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться