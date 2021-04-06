Бурдужа: почему в Молдове постоянно дорожают бензин и дизельное топливо

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам рассказал о возможных причинах роста цен на горючее, а также уточнил, что эта тема станет предметом серьезных разбирательств в высшем законодательном органе страны.

Экспертиза Бурдужа: почему в Молдове постоянно дорожают бензин и дизельное топливо

За последние полтора месяца цены на бензин и дизельное топливо поднимались трижды. В то время как на мировых рынках стоимость барреля нефти постоянно снижалась, у нас в стране цены на нефтепродукты росли практически как на дрожжах.

В этой ситуации представители Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявляли о том, что регулирование цен на бензин - это прерогатива Совета по конкуренции, а в этом ведомстве в свою очередь вновь говорили о НАРЭ, утверждая что именно эта структура ответственна за цены на топливо.

Кто прав, а кто нет в этой ситуации и реально ли в условиях рыночной экономики регулировать цены на уровне государственных ведомств и институтов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента, председатель профильной комиссии Петру Бурдужа.

"Есть тенденция к постоянному росту цен на топливо. Причина в том, что, когда есть стабильное полномочное правительство, такого рода вещи не происходят. В прошлом году, как бы ни критиковали правительство социалистов, бензин стоил около 15 леев за литр. С началом периода политической нестабильности все забыли о необходимости решения этой темы", - заявил собеседник. © Sputnik / Игорь Зарембо Методология формирования цен на нефтепродукты в РМ может быть изменена

По словам парламентария, депутаты высшего законодательного органа страны до 12 апреля намерены выяснить, чем обоснованы такие цены на нефтепродукты в республике и имеет ли место факт картельного сговора между компаниями-поставщиками по завышенным тарифам.

"Мы в профильной комиссии обсуждали эту тему с НАРЭ. Мы провели публичные слушания, когда нас об этой проблеме проинформировали и НАРЭ, и Совет по конкуренции. Представители этих ведомств утверждали, что есть аргументы, свидетельствующие о картельном сговоре", - добавил депутат.

Как утверждает Бурдужа, эта тема должна стать предметом обсуждения на пленарном заседании парламента, а вскоре руководство Совета по конкуренции должно представить депутатам подробный отчет о ситуации рынке, после чего будут приняты конкретные меры по регулированию ценовой политики.

В результате последнего повышения цен на нефтепродукты в республике бензин с октановым числом 95 стоит теперь 19 леев и 25 банов, бензин категории Extra - 20 леев и 95 банов, а дизельное топливо - 16 леев и 25 банов за литр.

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