Катанэ: почему граждане Молдовы занимаются "танцами на граблях"

Политический аналитик описал ситуацию, при которой в верхах молдавской власти происходит сведение счетов и борьба за личные амбиции, а граждане должны с тоской и отчаянием наблюдать за отчасти циничным поведением чиновников и депутатов.

Экспертиза Катанэ: почему граждане Молдовы занимаются "танцами на граблях"

Статистика заражения коронавирусом и смертности от его осложнений в Молдове выглядит как сводки с фронта. Тем временем политики в течение трех с лишним месяцев сводят личные счеты и пытаются обыграть друг друга в многоходовой борьбе, а граждане с ужасом читают информацию о количестве ежедневно умирающих от COVID-19 людей, число которых все чаще превышает отметку в 40 человек.

Почему отечественные политики стали циничными по отношению к гражданам и их проблемам? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Виталий Катанэ.

"У нас стало модным сваливать все на политический класс. Но наши граждане забывают о таком понятии, как "политические грабли", в очередной раз делая свой выбор. Они постоянно занимаются таким электоральным спортом, как "танцы на граблях". У нас в стране много достойных людей с высоким уровнем ответственности, но почему-то народ выбирает именно тех, кто сейчас стоит во главе государства", – сказал эксперт.

По мнению собеседника, в этом смысле новый президент Молдовы Майя Санду является показательным примером, когда граждане республики при осуществлении своего выбора вновь решили встать на эти "грабли".

"Мы видим, что уровень цинизма у нее зашкаливает, как и у тех, кто ее поддерживает. Мне кажется, что это скоро пройдет, все это продлится недолго", – добавил политический аналитик.

Катанэ уверен: на данном этапе политической жизни страны тренд Майи Санду начинает сдуваться, поскольку реальных достижений у нее перед народом нет, а главной ее целью было упрочить результат, полученный во втором туре президентских выборов, именно поэтому так настойчиво глава государства добивается сегодня досрочных выборов в парламент республики.

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