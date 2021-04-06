10:46 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Катанэ: почему граждане Молдовы занимаются "танцами на граблях"

Экспертиза
Получить короткую ссылку
12720
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210406/34271390/pochemu-politiki-v-moldove-zanimayutsya-tantsami-na-grablyakh.html

Политический аналитик описал ситуацию, при которой в верхах молдавской власти происходит сведение счетов и борьба за личные амбиции, а граждане должны с тоской и отчаянием наблюдать за отчасти циничным поведением чиновников и депутатов.

Экспертиза
Катанэ: почему граждане Молдовы занимаются "танцами на граблях"

Статистика заражения коронавирусом и смертности от его осложнений в Молдове выглядит как сводки с фронта. Тем временем политики в течение трех с лишним месяцев сводят личные счеты и пытаются обыграть друг друга в многоходовой борьбе, а граждане с ужасом читают информацию о количестве ежедневно умирающих от COVID-19 людей, число которых все чаще превышает отметку в 40 человек.

Майя Санду
© Photo : Miroslav Rotari
ПСРМ: 100 дней президентства Санду можно описать одним словом "разочарование"

Почему отечественные политики стали циничными по отношению к гражданам и их проблемам? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Виталий Катанэ.

"У нас стало модным сваливать все на политический класс. Но наши граждане забывают о таком понятии, как "политические грабли", в очередной раз делая свой выбор. Они постоянно занимаются таким электоральным спортом, как "танцы на граблях". У нас в стране много достойных людей с высоким уровнем ответственности, но почему-то народ выбирает именно тех, кто сейчас стоит во главе государства", – сказал эксперт. 

По мнению собеседника, в этом смысле новый президент Молдовы Майя Санду является показательным примером, когда граждане республики при осуществлении своего выбора вновь решили встать на эти "грабли".

"Мы видим, что уровень цинизма у нее зашкаливает, как и у тех, кто ее поддерживает. Мне кажется, что это скоро пройдет, все это продлится недолго", – добавил политический аналитик.

Катанэ уверен: на данном этапе политической жизни страны тренд Майи Санду начинает сдуваться, поскольку реальных достижений у нее перед народом нет, а главной ее целью было упрочить результат, полученный во втором туре президентских выборов, именно поэтому так настойчиво глава государства добивается сегодня досрочных выборов в парламент республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт: досрочные выборы "во время чумы" станут катастрофой
"Утро на Sputnik'e": как досрочные выборы скажутся на Молдове
В Партии "Шор" и Pentru Moldova сообщили, когда должны пройти досрочные выборы
Теги:
причины, внешнеполитический цинизм, Молдова, политики

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться