Чуря: Майя Санду пошла по пути президента Украины Зеленского

Нынешний президент Молдовы просидела в кресле главы государства уже более 100 дней, эксперт проанализировал политическую тактику, которой придерживалась Майя Санду за это время, и спрогнозировал ее дальнейшие шаги.

Экспертиза Чуря: Майя Санду пошла по пути президента Украины Зеленского

Уже прошло сто дней с момента вступления Майи Санду в должность главы молдавского государства. В период свей предвыборной кампании Санду щедро сыпала обещаниями, а одним из главных ее посулов гражданам была бескомпромиссная борьба с коррупцией и очищение государственных учреждений от тех, кто нечист на руку и привык заниматься мздоимством.

Однако, как утверждают многие граждане страны, обещания Санду так и остались на бумаге, на ее предвыборных листовках, а в реальности – лишь бесчисленные декларации и отсутствие какой-либо конкретики и продуманной политики.

Чего все же удалось добиться Майе Санду за 100 дней президентства, или похвастаться в плане достижений нечем, а в сухом остатке – лишь требования о скорейшем проведении досрочных выборов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Эти 100 дней оказались очень сложными для Санду, но она сама поставила себя в такую ситуацию. Санду поставила перед собой сложную политическую задачу, выбрала следование по пути президента Украины Владимира Зеленского, решила добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в надежде получить преимущество в политической борьбе", - заявил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Эксперт: досрочные выборы "во время чумы" станут катастрофой

По словам эксперта, сверхзадачей Санду стало использование личного электорального рейтинга, которым она заручилась в ходе президентской кампании, и его упрочения в парламенте через увеличение числа мандатов, которые бы партия "Действие и солидарность" могла бы получить, если бы досрочные выборы были необходимостью.

"Санду стремится к созданию моно-большинства в парламенте республики, что сильно осложнило ее 100 дней президентства и принесет трудности в дальнейшем", - заключил Чуря.

Политический кризис в республике на данный момент достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы - и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

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