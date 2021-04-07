Игнат: многие молочные продукты в Молдове – почти отрава

В республике складывается парадоксальная ситуация, при которой поголовье дойных коров неизменно сокращается, а объемы производства молочной продукции растут с каждым годом. При этом резонным становится вопрос: откуда поступает сырье для отечественной молочной перерабатывающей промышленности? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Анатолий Игнат.
"Сокращение уровня производства молока в стране идет не такими ужасающими темпами, как падение поголовья дойных коров. Его никому не удается остановить. Но объемы производства молочной продукции растут. Резонный вопрос: из чего ее изготавливают и что мы потребляем в пищу?" - задается вопросом собеседник.
По его словам, в большинстве случаев многие крупные отечественные фабрики используют в производстве даже не сухое молоко, а обильно добавляют в сметану, масло, сыры и другую продукцию пальмовое масло, которое очень вредно для человеческого организма, если употреблять его в пищу постоянно.
"Один из тех, кто защищает права компаний-производителей молочной продукции, рассказал мне, что помимо пальмового масла в продукцию добавляют много других вредных веществ, усиливающих вкус. Особенно этим грешит один из наиболее крупных молокозаводов, которые несколько лет назад был замешан в крупном скандале", – добавил Игнат.
Вспоминая о событиях трехлетней давности, эксперт напомнил, что тогда была исследована практически вся продукция этого предприятия. Общество ужаснулось, узнав, чем кормят людей в нашей стране, поскольку лишь 25-30% состава этих продуктов занимало молоко, остальные 70% приходились на долю различных примесей.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>