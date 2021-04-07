Игнат: многие молочные продукты в Молдове – почти отрава

Эксперт в области сельского хозяйства рассказал, какие уловки используют некоторые производители молочной продукции для того, чтобы удовлетворить спрос покупателей и заполнить прилавки супермаркетов.

Экспертиза Игнат: многие молочные продукты в Молдове - почти отрава

В республике складывается парадоксальная ситуация, при которой поголовье дойных коров неизменно сокращается, а объемы производства молочной продукции растут с каждым годом. При этом резонным становится вопрос: откуда поступает сырье для отечественной молочной перерабатывающей промышленности? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Сокращение уровня производства молока в стране идет не такими ужасающими темпами, как падение поголовья дойных коров. Его никому не удается остановить. Но объемы производства молочной продукции растут. Резонный вопрос: из чего ее изготавливают и что мы потребляем в пищу?" - задается вопросом собеседник.

По его словам, в большинстве случаев многие крупные отечественные фабрики используют в производстве даже не сухое молоко, а обильно добавляют в сметану, масло, сыры и другую продукцию пальмовое масло, которое очень вредно для человеческого организма, если употреблять его в пищу постоянно.

"Один из тех, кто защищает права компаний-производителей молочной продукции, рассказал мне, что помимо пальмового масла в продукцию добавляют много других вредных веществ, усиливающих вкус. Особенно этим грешит один из наиболее крупных молокозаводов, которые несколько лет назад был замешан в крупном скандале", – добавил Игнат.

Вспоминая о событиях трехлетней давности, эксперт напомнил, что тогда была исследована практически вся продукция этого предприятия. Общество ужаснулось, узнав, чем кормят людей в нашей стране, поскольку лишь 25-30% состава этих продуктов занимало молоко, остальные 70% приходились на долю различных примесей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova