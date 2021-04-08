Гайчук: как служащие Нацармии будут патрулировать улицы молдавских городов

В связи с введением в республике чрезвычайного положения, вызванного распространением COVID-19, помогать полицейским в контроле за соблюдением гражданами мер карантинной безопасности будут военнослужащие.

Экспертиза Гайчук: как служащие Нацармии будут патрулировать улицы молдавских городов

Год назад, когда в республике также действовал режим чрезвычайного положения, который власти вынуждены были ввести в связи с распространением коронавируса нового типа, на улицах Кишинева появились военные машины, оснащенные пулеметами, что напугало одних жителей столицы, а других посмешило.

Люди тогда ерничали и говорили, что "военнослужащие будут расстреливать COVID-19".

В нынешнем году парламент не прибег к тотальному локдауну, но чрезвычайное положение вновь было введено, а солдаты и офицеры Национальной армии республики вновь были призваны на помощь в наблюдении за общественным порядком и соблюдением гражданами на улицах карантинных ограничений.

Как апреле и мае 2021 года военнослужащие будут помогать в этом сотрудникам полиции? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал исполняющий обязанности министра обороны республики, генерал Виктор Гайчук.

"Согласно указу президента, подразделения Национальной армии придаются в помощь структурам МВД, в первую очередь карабинерам, патрулирующим улицы. Мы будем помогать там, где полиции не хватает личного состава", – рассказал собеседник.

По словам и. о. главы оборонного ведомства, свои обязанности все военнослужащие будут выполнять без ношения в общественных местах табельного и автоматического огнестрельного оружия, поскольку целью является внушить доверие гражданам, что ситуация находится под контролем, а не напугать их.

"Присутствие военнослужащих в городе будет способствовать самодисциплине граждан. Надеюсь, люди видят в человеке в военной форме в первую очередь помощника и защитника, а также дисциплинированного человека, который может служить примером для подражания в борьбе с невидимым, но очень коварным врагом – COVID-19", – сказал Гайчук.

Собеседник подчеркнул, что, к счастью, последний всплеск заболеваемости коронавирусом в обществе почти не коснулся армии. В этом помогли воинский устав и дисциплина. Уже многие месяцы число болеющих военнослужащих держится на уровне 30 человек. И рост пока не наблюдается.

В республике идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. Наряду с медицинскими работниками, в Молдове сейчас вакцинируют также людей старше 60 лет, лиц с сопутствующими заболеваниями и граждан в возрасте 18-60 лет с хроническими недугами, для которых COVID-19 представляет повышенный риск развития тяжелых форм и даже смерти. Об этом сообщили в молдавском Минздраве в среду.

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