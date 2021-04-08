Шаповалов: многих молдавских политиков шантажируют на Западе, и вот почему

Нерешительность многих молдавских политиков и их непоследовательные действия, напоминающие метания из стороны в сторону, вызваны тем, что они являются несамостоятельными в принимаемых решениях, а выполняют волю, продиктованную извне, прежде всего - из Брюсселя и Вашингтона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог и историк Борис Шаповалов, анализируя временной отрезок от 7 апреля 2009 года до настоящего момента.
"Давайте не будем называть лица, но прекрасно знаем, кто эти политики. Вспомним премьер-министров Молдовы за последние 10 лет. Кто-то из них сегодня находится в Румынии, кто-то сбежал в другие в страны. Вспомним пофамильно тех, кто украл свыше одного миллиарда долларов в 2014 году, именно они ранее заявляли о необходимости борьбы с коррупцией", – заявил эксперт.
Причем, по словам Шаповалова, именно западные структуры контролируют людей, которые должны обвинять своих политических оппонентов во всех смертных грехах, имея на своих протеже содержательные папки с компроматом, где их деяния мало в чем расходятся с теми, в которых они пытаются уличить других.
"Сегодня многие политики правого толка занимаются сознательным очернением своих политических оппонентов, делают это сознательно. Но зачастую все это выдумано, это лишь ложь и откровенное вранье", – добавил собеседник.
Компромат на ряд прозападных политиков в республике – это тот основной рычаг, по мнению Шаповалова, на который охотно нажимают их кураторы из ЕС и США для того, чтобы задать свой тон ходу событий в верхах молдавской власти.
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