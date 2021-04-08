Шаповалов: многих молдавских политиков шантажируют на Западе, и вот почему

Еще с далеких событий 7 апреля 2009 года и по сей день на многих политиков, пребывавших или ныне находящихся в верхах молдавской власти, на Западе есть серьезный компромат, поэтому они и остаются ведомыми, считает эксперт.

Экспертиза Шаповалов: многих молдавских политиков шантажируют на Западе, и вот - почему

Нерешительность многих молдавских политиков и их непоследовательные действия, напоминающие метания из стороны в сторону, вызваны тем, что они являются несамостоятельными в принимаемых решениях, а выполняют волю, продиктованную извне, прежде всего - из Брюсселя и Вашингтона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог и историк Борис Шаповалов, анализируя временной отрезок от 7 апреля 2009 года до настоящего момента.

"Давайте не будем называть лица, но прекрасно знаем, кто эти политики. Вспомним премьер-министров Молдовы за последние 10 лет. Кто-то из них сегодня находится в Румынии, кто-то сбежал в другие в страны. Вспомним пофамильно тех, кто украл свыше одного миллиарда долларов в 2014 году, именно они ранее заявляли о необходимости борьбы с коррупцией", – заявил эксперт.

По словам собеседника, часто декларируемые политиками правого толка лозунги о борьбе с коррупцией и отстаивание прав человека – это те наиболее распространенные методики, "фишки", которые они умело используют, и которые придуманы западной пропагандой и спецслужбами для того, чтобы очернить определенного человека, чтобы повесить на него необходимый социальный ярлык.

Причем, по словам Шаповалова, именно западные структуры контролируют людей, которые должны обвинять своих политических оппонентов во всех смертных грехах, имея на своих протеже содержательные папки с компроматом, где их деяния мало в чем расходятся с теми, в которых они пытаются уличить других.

"Сегодня многие политики правого толка занимаются сознательным очернением своих политических оппонентов, делают это сознательно. Но зачастую все это выдумано, это лишь ложь и откровенное вранье", – добавил собеседник.

Компромат на ряд прозападных политиков в республике – это тот основной рычаг, по мнению Шаповалова, на который охотно нажимают их кураторы из ЕС и США для того, чтобы задать свой тон ходу событий в верхах молдавской власти.

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