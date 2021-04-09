Журавлев: Евросоюз Молдову кормить не будет, у него другие цели

Экспертиза Журавлев: Евросоюз Молдову "кормить" не будет, у него - другие цели

Не так давно в Брюсселе состоялся саммит Европейского союза. Хотя внутри ЕС до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса Евросоюза вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Брюссель.

В сложившейся ситуации с вероятностью до 99,9% можно утверждать, что в ближайшие два-три десятилетия ни Молдову, ни любую другую постсоветскую республику в составе Евросоюза не ждут, а спичи многих отечественных прозападных политиков можно рассматривать лишь как электоральную приманку для граждан республики, на которую многие из них активно ловятся.

Молдове крайне опасно в своих внешних отношениях выбирать западный полюс геополитического влияния в лице Евросоюза, который, в свою очередь, в значительной степени зависит от решений, поступающих из Вашингтона. Выбирая такой вектор развития, страна фактически сразу ставит себя в долгосрочный тупик. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам политолога, Молдова может и должна использовать накопленные за столетия гуманитарные, культурные и межчеловеческие связи с Россией в выстраивании стратегического партнерства и торгово-экономических отношений, а близкая для большинства граждан республики социолингвистическая среда лишь поспособствует этому.

"Этот фактор поможет в увеличении доверия. Молдаване, в отличие от многих украинцев, не считают русских людей врагами. Это происходит потому, что мы общаемся друг с другом каждый день. Подобные культурные связи лишь укрепляют такое доверие между нашими народами", – заявил собеседник.

По мнению Журавлева, гуманитарные российско-молдавские связи должны более быстрыми темпами перерастать в экономическую кооперацию, активизацию торгового оборота двух стран, увеличение поставок молдавской продукции на рынки РФ.

"Активизация экономических отношений выгодна для двух стран. В конечном счете ни нас, ни молдаван, ни украинцев, ни белорусов никто в ЕС просто так кормить не будет", – добавил эксперт.

Политолог резюмировал: население вышеперечисленных стран на Западе, в Евросоюзе рассматривают лишь как дешевую рабочую силу, не более. Выходцам из Молдовы и других постсоветских стран Восточной Европы надеяться на преуспевающее положение в странах ЕС и тем более на какую-то статусную должность не приходится.

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