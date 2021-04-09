Суходольский: могут ли правые попытаться захватить власть в Молдове

Уже 15 апреля Конституционный суд рассмотрит запрос президента о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Депутат проанализировал, как могут развиваться события, а также не исключил, что на судей может быть оказано влияние.

Экспертиза Суходольский: могут ли правые попытаться захватить власть в Молдове

Четвертый месяц в республике продолжается один из самых глубоких политических кризисов за всю историю ее независимости. Изначально, когда он только начинался, было понятно, что новый президент страны Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" всеми силами стремятся добиться роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа страны и объявить досрочные выборы. Да и сами политики с правого фланга это не скрывали и не раз публично заявляли об этом.

Главной интригой политической жизни страны сейчас является грядущее решение Конституционного суда. Формально президент Санду имела основания обратиться в КС, поскольку дважды парламент не утвердил кандидатуры премьер-министров, но фактически есть правящее большинство, а у него - свой кандидат Владимир Головатюк. И высший законодательный орган является вполне дееспособным, принимает нормативные акты, проводятся пленарные заседания.

Какое решение примут судьи и не сложится ли в республике ситуация двоевластия? Будет ли оказано давление политиков на членов КС? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от ПСРМ Александр Суходольский.

"В первую очередь Молдова - парламентская страна. Что такое роспуск высшего законодательного органа страны? Это наказание за бездействие, когда парламент в течение трех месяцев не принимает законы, и можно выходить с такой инициативой. Но все понимают, что есть большинство, есть кандидат в премьеры, выдвинутый депутатами. На каком основании требовать роспуска парламента?" - заявил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: молдавской власти надо срочно договариваться с Россией

По словам депутата, 15 апреля КС может рискнуть удовлетворить запрос президента Майи Санду. Но, как напомнил Суходольский, возвращаясь в 2019 год, когда депутаты избавили страну от влияния олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на решение КС, которое было принято в пользу старой правящей коалицией во главе с демократами, парламент принял декларацию о захваченном государстве. Таким образом, вопрос был решен.

"Тогда мы не подчинились этому решению, заявили публично, что страна захвачена, а КС идет по пути узурпации государственной власти. Тогда мы получили положительную оценку нашего решения от Венецианской комиссии. И тогда, и сейчас совершенно ясно, что при наличии формализованного большинства никаких оснований для роспуска парламента нет", - добавил Суходольский.

Депутат выразил надежду на то, что на данном этапе в КС видят, как развивается политическая ситуация в республике, но не исключил, что на судей оказывается прямое давление, а граждане страны могут наблюдать за системной процедурой по захвату государственной власти сторонниками прозападного вектора.

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